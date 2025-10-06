П ървият истински есенен месец обещава да бъде динамичен и трансформиращ за много зодиакални знаци, твърдят астролози и дават съвети по хороскопа.

През този период ретроградното движение на Плутон ще приключи, а Юпитер, една от най-влиятелните планети в Слънчевата система, ще се премести в съзвездието Рак. Това е изключително рядка планетарна позиция, която засилва всичко, свързано с дома и семейството. Времето е благоприятно и за личностно израстване, промени в различни области на живота и достигане на ново ниво.

Енергията на планетите през октомври се очаква да бъде относително стабилна, но това не означава, че няма да има промени, напротив. Подгответе се за някои големи промени поради влошаващата се енергия на Меркурий на 6-и, а енергията на Венера ще се подобри значително на 13-и. Есента навлиза в разгара си и мнозина жадуват за нещо ново. Плутон престава да е ретрограден и става директен от 14 октомври, но продължава отново дългия си път през Водолей, а това се смята за силно време на промени. Колективните и личните трансформации, които са били в застой, сега получават нова енергия. Това е моментът, в който промяната става необратима. На 18 ноември Юпитер навлиза в Рак и носи много положителни сили в голямата небесна битка на планетите. На 20 и 21 октомври имаме съвпад между Меркурий и Марс, който създава много напрегнат аспект. А на следващия ден Меркурий тръгва ретроградно чак до 9 ноември. Но на 22 октомври Нептун се завръща в Риби и влива нови емоции с повече позитивизъм. На 23 октомври Слънцето навлиза в Скорпион и страстите стават доста силни, а понякога и направо неуправляеми.

Но ето някои кратки и доста общи характеристики по зодиакални знаци, давани от астролози.

Овен

През октомври Овните трябва да се придържат към финансова дисциплина и да не разчитат на лесни пари. Астролози съветват стриктното спестяване да бъде поне до средата на месеца. Овенът ще се затрудни да намери мотивация през този месец. Звездите ще го отпуснат, така че ще иска да си почине. Но работата няма да чака, така че ще трябва да се напъне, обръщайки се дори към близки за помощ и подкрепа. Овенът ще се нуждае най-много от това в края на октомври. Този месец планетите ще бъдат в много необичайни позиции. Това е време за нови открития. До 21 октомври, докато Меркурий още не е ретрограден, дните трябва да бъдат посветени на срещи с нови хора. Така има шанс Овенът да срещне любов или важен съюзник по пътя си към успеха. Необвързаните представители на тази зодия могат да очакват поредица от мимолетни увлечения. Запознанствата с нови хора ще бъдат лесни, но разочарованията също са възможни. Обвързаните може да се сблъскат със сериозни разногласия поради различни интереси и възгледи. Освен това партньорът им може да е недоволен от тяхната рязкост и/ли егоцентризъм. Астролозите съветват Овенът да действа на принципа за седемте пъти мерене и след това рязане, а не да се впуска с рогата напред.

Телец

За Телците октомври се очертава да бъде месец на разумна стабилност, обмислени решения, но и с препятствия – последните все пак могат да бъдат преодолени с повече или по-малко усилия. От 6 октомври започва период на неспокойство, когато Меркурий променя знака, в който пребивава и настроението, създавайки силно напрежение с Везни. Въпреки че това време ще бъде предизвикателно за Телците, те имат шанс да постигнат късмет благодарение на Венера. За да успеят във всяка област, трябва да подхождат към проблемите философски, без да бият тревога, а да гледат на несгодите като начин да станат по-мъдри и по-добри. Необвързаните Телци имат много възможности да променят статуса си, но трябва да бъдат предпазливи в търсенето на лично щастие, тъй като този период крие риск от манипулация, емоционален натиск и непредизвикана ревност. За обвързаните Телци октомври е месец на стабилност в семейството и добро време за ремонти и всякакви подобрения на дома, твърдят астролози.

Близнаци

Успехът на Близнаците през октомври до голяма степен зависи от способността им да свързват подкрепата на близките с правилните хора, отсичат астролози. Финансовото им положение може да се колебае. Трябва да преосмислят обичайните си работни процеси и да създадат предпазен механизъм за намаляване на разходите. Личният живот на Близнаците обещава да бъде богат на събития. Благодарение на способността им бързо да създават нови познанства, няма да има недостиг на контакти. Семейните Близнаци имат шанс да постигнат хармония с партньора, ако проявят повече внимание и грижа. Финансите може да са ключов фокус за Близнаците – трябва да се решават спокойно, без бързане или негативизъм, в противен случай Меркурий може да ги накаже за тяхната безразсъдност.

Рак

За Раците наближава активен период, когато трябва да помислят за развитието и най-вече на бизнеса си, смятат астролози. За да постигнат успех, е важно да поемат инициативата и да не се страхуват да правят смели изявления. Оригиналните идеи и нетрадиционните решения на работните предизвикателства ще бъдат високо ценени. Но внимавайте! Раците не бива да изпадат в крайности през октомври, особено преди 12-и. През това време енергията на Венера все още ще бъде отрицателна, а Меркурий ще се държи зле. Бъдете търпеливи с колеги и близки. Това е добро време за почивка, за грижа за вашето благополучие и настроение. Това е важен момент, когато не бива да бързате или да рискувате. Октомври обещава да бъде време на романтика и нежност. Необвързаните Раци може внезапно да намерят партньор, с когото искат да прекарват повече време.

Лъв

За Лъвовете октомври е време за печелене на пари, правене на нови планове и развиване на бизнес партньорства. Обаче са възможни интриги и конкуренция, които биха могли да създадат напрежение на работното място. Най-добре е да избягвате невнимателни думи и действия, които биха могли да обезсмислят усилията ви, и да демонстрирате дипломатическите си умения пред другите по-често. За Лъвовете това е време за придобиване на нови знания и житейски опит. Време е да си поставите нови цели и да планирате. Проблем ще бъде, ако Лъвовете се съсредоточат върху дилемата какво е по-добре за тях - бизнесът или любовта. Слушайте само сърцето си – гласи съветът на астролозите. Лъвовете ще осъзнаят, че семейството е тяхната надеждна опора. На необвързаните се препоръчва да посещават повече забавни, културни и спортни събития. Може би там ги очаква интересна среща.

Дева

През октомври отличителните способности на Девите като логика, педантичност и страст към реда са най-голямото им предимство. До средата на месеца са възможни предложения за нова позиция, повишение или паричен бонус. Но Девите не трябва да се опитват да се справят с всичко наведнъж и да не си поставят прекалено амбициозни цели. Управлението на емоциите е предизвикателство, но трябва да държат нещата под контрол, помнейки кое е най-важно за тях, а не за околните, които ги съветват. Въпреки натовареността си Девите ще имат достатъчно време този месец за домакински задължения, хобита, събирания с близки и семейни вечери. Астролозите насърчават необвързаните Деви да излязат от зоната си на комфорт и да посещават повече обществени места, без да се страхуват да поемат инициативата.

Везни

За Везните октомври е месец на промяна и кариерно развитие. Това е отличен период и за повишаване на финансовото и материалното благополучие. Ключът е да се възползвате от тази възможност и да сте подготвени за промяна. Има невероятен прилив на енергия и жизненост за Везните. Октомври изисква промяна, нещо ново и жизнено. Действията трябва да бъдат смели и дори дръзки. Това ще ви помогне да впечатлите интимно необходимия човек. За тези, които са в дългосрочни връзки, съвместните дейности, особено почивките, ще се окажат много полезни. Необвързаните Везни имат избор, но съществува риск да се обвържат с някого, който вече е във връзка.

Скорпион

За Скорпионите октомври идва с вдъхновение и много креативни идеи, които да им помогнат да реализират амбициите си и да подобрят работната си ефективност. Финансово са възможни допълнителни доходи, което ще подпомогне успеха им. Съществува обаче риск от вътрешни конфликти, които ще се отразят на емоционалното и физическото им здраве. Скорпионите може да си създадат много нови врагове през октомври. Общуването с хората ще бъде много по-трудно от обикновено до средата на месеца. Има вероятност да срещнете някого, който ще ви зарази с негативизъм. След средата на месеца Скорпионите ще се отворят отново за контакти и нови романтични връзки. За необвързаните октомври обещава нови запознанства. За тези, които търсят нов партньор, звездите препоръчват да се вгледат внимателно в съученици, колеги или бизнес партньори – възкликват астролози.

Стрелец

За Стрелеца началото на октомври е период на спокойствие, дълбока вътрешна работа и склонност към размисъл. Третата декада от месеца може да се окаже доста напрегната. Възможни са конфликти и поява на недоброжелатели. Важно е да се действа бавно, с разсъдък и да се избягват грешки в работата. Не се препоръчва да променяте житейските си принципи в името на другите, но е от съществено значение да отделяте време за близки и приятели. В личния живот се очаква период на хармония и единство, което ще позволи да забравите за проблемите. За необвързаните е възможна среща с някого, с когото да установят дълбока духовна връзка, а останалото зависи от самия Стрелец – твърдят астролози.

Козирог

През октомври Козирозите да се вслушват в интуицията си и да не пренебрегват знаците на Вселената, тъй като събитията се развиват бързо. Разчитайте не само на своя опит и знания, но и на способността си да възприемате ситуацията и да вземате бързи решения. Към края на месеца подкрепата на колеги и съмишленици ще се увеличи, което е ключ към успех. Козирозите могат да очакват промени в настроението, но те няма да повлияят на късмета или способността им ефективно да решават проблеми. Важно е да не забравяте да поддържате спокойно поведение, което ще ви помогне да извлечете максимума от всяка ситуация. Обвързаните Козирози да помнят, че никой не е перфектен. Откровените разговори и взаимните отстъпки ще помогнат за укрепване на връзката.

Водолей

Водолеите имат шанс да се откроят със своите идеи и инициативи, поставяйки ги в центъра на вниманието. Могат да очакват повишения, признание и изгодни бизнес предложения. Отварят се и добри перспективи за растеж на доходите. За да реализирате всичките си идеи и да избегнете прегаряне, се препоръчва да инвестирате само в това, което носи най-много радост и удовлетворение. Пазете се от измами: не давайте празни обещания и не се опитвайте да си проправите път с хитрост. Подходящ период за стартиране на бизнес и саморазвитие. Вслушайте се в интуицията си. В любовните отношения емоционалната връзка ще се задълбочи. Идеалното време за топли, уютни вечери и разходки, които ще предложат много незабравими моменти. Необвързаните Водолеи са обзети от романтични чувства. Есента носи много нови запознанства, едно от които може да се окаже особено важно.

Риби

Усилването на Венера на 13 октомври има положителен ефект върху настроението на Рибите. До 12-и може да са силно сантиментални, прекалено емоционални и да им липсва самочувствие, а след това нещата се обръщат. През октомври Рибите могат да се докажат като истински стратези. Могат успешно да разрешат дългосрочни спорове, да подписват важни документи и да укрепят позициите си. Астрологично се очаква период на възраждане в любовните отношения. За семейните есента носи яснота за съвместимостта им. Спорове могат да възникнат неочаквано, така че Рибите трябва да бъдат търпеливи. Необвързаните предпочитат да се потопят във вътрешния си свят, отколкото да се запознават с нови хора, но това не означава, че няма да има среща, която да доведе до продължителни романтични последици.

Георги П. Димитров