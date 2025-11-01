В лична година 3-ка е време да заемете нова позиция в бизнеса и в обществото, да се окопаете с подходящите договори, а ако сте на път да се обвържете с брак, е добре да сключите и предбрачно споразумение. В момента сте в една от най-силните си юридически позиции. Планетата на правото и закона Юпитер ви подкрепя от знака на Рака, а в този уикенд и Луната ви е помощник от знака на Рибите. Сключете новите си договори до 8 ноември, след това изчакайте до края на месеца и от 1 декември се активизирайте отново за нови сделки, договори и поръчки. До 1 юли догодина ще имате стабилна законова позиция, но след това може да се очакват проблеми в отношенията, наследствени или данъчни конфликти. 2026 ще ви постави на кръста на семейните и професионални изпитания. Проблемите в едното ще донесат неприятности в другото. Подсигурете се до средата на годината с нужните договори, протекции и защити.

Родените днес и утре ще имат стабилната подкрепа на родените под Рак и Риби. В тези знаци се намират Юпитер и Луната им, а това положение ще им създава трайни, важни и печеливши връзки с партньори от водните знаци. Родените в часовете преди изгрева ще водят тежки битки за имотите си и ако ги спечелят, не бива да ги продават, защото силата и базата им за развитие е в тях. Родените на изгрева притежават артистични и художествени таланти. Родените на обед ще имат успешни договори и връзки с партньори и от чужбина. Ще държат важни съвместни договори и патенти, добре е един ден да подписват новите си договори около 1 май. Да не разчитат толкова на приятели, а повече на близките си, особено на родените около 10 юли. Ще са взискателни повече към брачните си партньори, а не толкова към себе си.

Овен 21 март – 20 април

Денят е високо енергиен и зареждащ. Препоръката е да се ориентирате към самостоятелни действия и да не позволявате намеси. Подредете и укрепете семейните връзки и дома си така както искате или сте се разбрали. Направете преустройства и нововъведения. Животът ви тръгва по нов начин с избора, който правите днес. Посетете и близък в нужда. На 1-ви завладявате нова позиция и влизате в нова среда. Вечерта участвайте в спонсорски прояви. На 2-ри до обед давайте от сърце, бъдете активни следобед. 3-ти е ден за старт на нови начинания, следобед съберете екипа и на 4-ти излезте с колективни предложения. 5-и е рисков, не чакайте компромиси. 6-и е балансиран, а на 7-и дръжте златната среда в отношенията.

Телец 21 април – 20 май

Днес намирате нови източници на сила и обезпечавате бъдещето си с нови договори. Ден и за активен отдих, кой както го разбира. Имате сили да реализирате максимално програмата, която сте запланували. Следобед обърнете внимание и на тези, които трудно успяват да ви настигнат. Направете и утре поне едно добро дело. В тези дни приятелите си дават рамо. На 1-ви завладявате нова позиция, подредете приоритетите. 2-ри е денят на сърцето и любовта, давайте и дарявайте. На 3-ти действайте с амбиция, излезте с нови искания. От 4-ти Марс вече не ви гледа в опозиция, включете се в екипни дела. На 5-и очаквайте странична атака. От 6-и Венера ви гледа в опозиция, внимавайте с изневерите. На 7-и не отивайте в крайности.

Близнаци 21 май – 21 юни

Днес не си правете експерименти докъде може да стигнете. Очертават се непредвидени обрати в отношенията, проблеми при пътуване, с техника и транспорт. Луната от Риби е в конфликт с Уран от Близнаци. Споделете проблемите си, не се опитвайте сами да се справите с уреди, ако не сте компетентни. Не влизайте в нерегламентирани и опасни връзки. През уикенда влизате в конфликтни отношения, смирете амбицията. 3-ти е ден на генерални промени, започнете от визията си. 4-ти носи успех само в колективните инициативи. На 5-и не поемайте излишни рискове, ще спечелят добре информираните. На 6-и споровете се изглаждат, но вечерта в любовта не си правете експерименти. На 7-и имате повод за веселие.

Рак 22 юни – 21 юли

Днес Луна и Слънце са в перфектни аспекти спрямо родените в първата декада, а утре и за другите късметът ще се усмихне. Всичко предприето ще носи ползи и перспективи за бъдещето, а вечерта поне едно ваше желание ще се изпълни или ще се появи неочакван покровител и спонсор. До утре на обед съдбата изпълнява личните ви молби и скрити желания. На 1-2-ри сте в силна и печеливша позиция. Идва и подкрепа по различни канали, правете и приемайте предложения. Но още вечерта на 2-ри колелото на съдбата ще се завърти и може да изпаднете от класациите. На 3-4-ти не работете за чужд интерес и извън закона. На 5-и ще се водят оспорвани битки, не се намесвайте. Отложеното за 6-7-и идва с успешни договори.

Лъв 22 юли – 22 август

Днес енергията тръгва от ниски нива, но до обед вече може да се справите с всеки проблем и да удовлетворите изискванията на близките. Едно умерено и разумно натоварване ще ви се отрази добре. Малко преди залеза навлизаме в деня на сърцето и до утре следобед е важно да давате от сърце, да работите повече за нуждите на приятели и близки. Бъдете на разположение. На 1-ви направете важна крачка и нов избор на връзка, път и посока. На 2-ри посветете времето, избора и любовта си на някого, без да имате претенции. На 3-ти покажете другото си лице, бъдете максимално активни. На 4-ти създайте свой екип или влезте в такъв. 5-и е рисков, особено за родените към 1 август. 6-и ви среща с равностоен противник. 7-и е умиротворяващ.

Дева 23 август – 22 септември

Днес Луна и Уран са в конфликтен аспект спрямо родените в първата декада. Трудно контролирате играта на чувствата и апетитите. Тази вечер никъде не отивайте без подарък, но не носете отрязани цветя. Едно пътуване може да ви отдалечи от любовта и да ви срещне с неравностойни и опасни връзки. За утре не планирайте амбициозни начинания и срещи. Навлизате в тежък период, в който връзките ви ще са трудни, ще се чувствате и материално ощетени. Не планирайте амбициозни начинания за уикенда, но на 3-ти си поискайте своето. На 4-ти работите повече за другите, но на 5-и вече си гоните интереса. На 6-и подпишете нов договор, преговорите ще са успешни. 7-и е ден на кризи и предозиране за родените в първата декада.

Везни 23 септември – 22 октомври

Ден на високите енергии, концентрирайте вниманието си върху личните връзки. Имате няколко дни до 6-и да уточните и любовните отношения, след това Венера ще напусне Везните и ще отиде да помага в чувствата на Скорпиона. Тази вечер се приберете с подарък. Направете това, което любимите очакват от вас, а не това, което вие си мислите, че им е нужно. На 1-ви изкачвате желан връх в професионален и личен план. На 2-ри помогнете и на близък да изкачи неговия и да застане редом до вас. На 3-4-ти Луна и Юпитер са в конфликт с Венера от Везни, може да вземете грешни решения. На 5-и нищо не се дава без битка, защитете си парите. На 6-и Венера напуска Везните, уточнете връзките си. На 7-и във всичко е нужен баланс.

Скорпион 23 октомври – 22 ноември

Един зараждащ и амбициозен ден, в който може да постигнете и непостижимото преди. Не се ограничавайте в изявата, явете се на конкурси, направете предложения и чакайте такива. Енергията ви нараства, ще се справите с проблемите от миналите дни, ще получите и нужната материална или юридическа подкрепа. Сключете обезпечаващи бъдещето ви договори. На 1-2-ри всичко при вас може да се подреди според нуждите и желанията ви. Планетите от другите два водни знака подкрепят амбициите на Скорпиона. От 3-ти започват реформи, напаснете се. За 4-ти планирайте съвместни инициативи, подпишете колективни договори. На 5-6-и очаквайте атаки и финансови проблеми. 7-и определя норми и граници в отношенията.

Стрелец 23 ноември – 21 декември

Тежък ден, особено за родените в първата декада. Въздейства ви тежък кармичен кръст. Не тръгвайте на път неподготвени или ако усещате, че е добре да останете у дома и да споделите нуждите и проблемите на близките. Може да направите губещ финансово ход и да работите безплатно за чужди интереси. Не отивайте в крайности. Приберете се навреме и с подарък. През уикенда правите грешни ходове и избори и рискувате повече от необходимото. Спазвайте закона, внимавайте при пътувания. На 3-4-ти ситуацията се променя във ваш интерес, може да сключите изгодни договори. 5-и е агресивен, краткотрайното удоволствие ще се заплаща с лихвите. На 6-и е добре да се водят преговори, разпределят се роли. 7-и е ден на крайностите.

Козирог 22 декември – 20 януари

Стартирайте нови проекти и начинания. Денят е зареден с активност и амбиция, ще намерите подкрепа и в лицето на хора, които също се стремят да постигнат важни цели. Сега е моментът да се привличат последователи и нови спонсори. Рекламирайте се, участвайте в публични изяви, разширете контактите. Вечерта се приберете с желан от някого подарък у дома. 1-ви е ден на големите амбиции и цели. Събужда се енергията Кундалини, дръжте се изправено и с достойнство. 2-ри е ден за взаимопомощ. На 3-4-ти очаквайте остри сблъсъци на интереси на всички нива. 5-6-и носят придобивки, ще се справите с всяка конкуренция и ще спечелите тежки битки. 7-и е благоприятен за делови и приятелски срещи, чакайте предложения.

Водолей 21 януари – 18 февруари

Днес не може да си пасивен, да изчакваш, да се ограничаваш и свиваш в старата черупка. Благоприятен момент за пътуване и гостуване, за приятелски и делови срещи. Получавате заслужена подкрепа и дано да не е само потупване по рамото. Вечерта сте на среща със спонсори или сами играете подобна роля в живота на близки и приятели. Купете подарък. 1-ви отваря пред вас нови възможности и хоризонти. На 2-ри сте ангажирани с чужди проблеми и носите радост на другите. 3-ти изисква промяна в подхода и нова униформа. На 4-ти сте в стихията си, организирате успешни инициативи. На 5-6-и влизате в преразход, дано усилията ви бъдат оценени. 7-и ви среща с нова или стара любов, ще има за какво да почерпите.

Риби 19 февруари – 20 март

Днес може да изкачите връх в кариерата и да привлечете важни за бъдещето ви хора. Луната от Риби е в перфектен аспект към Слънцето, а до вечерта в играта се включва и Юпитер от Рак. Ще получите неочаквана сила и подкрепа не само в личен, но и в юридически план. Сега е моментът да се привличат нови партньори, да се сключват договори и брак. На 1-2-ри Луната е в Риби в съвпад с Нептун и Сатурн. Очертават се пътувания и проблеми, но спонсор ще се намери. Ще служите на другите и ще ви правят услуги. 3-ти променя правилата, а на 4-ти правите преход към нова среда в личен и делови план. 5-и е зареден с претенции, но на 6-и побързайте да сключите нов договор. На 7-8-и срещате основните си опоненти и конкуренти.

Неда Иванова