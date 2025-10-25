В легендарната песен на „Нова генерация“ скорпионите танцуват сами – така е и в астрологията.

Това определено е най-загадъчният зодиакален знак, за който важи с пълна сила текстът на Димитър Воев „Танцуват скорпионите своите мрачни игри./ Отрова нямат те, ела и не се плаши“. В зодиака Скорпионът обаче има доста отрова, но тя невинаги е предназначена само за враговете. Смята се, че Скорпионът е знакът на любовта, но и на смъртта в зодиака, а и в Таро картите. Още от най-древни времена астролозите го определят като постоянен, мълчалив, гъвкав и плодовит (особено в различни умствени дейности). Управлява се от две планети – Плутон и Марс. Мнението за него по принцип не е много добро, но това сякаш хич и не го интересува.

Общо

Общите характеристики на знака сочат, че Скорпионът е четен (номер 8 в зодиака), нощен, женски знак. Той е осмият фиксиран зодиакален знак, попада в есенната четвърт. Водата е елементът на знака и така образува връзка заедно с Рак и Риби. Управляващите му планети са Плутон и Марс. Картата Таро е Смърт (XXIII), която в Старшата (голямата) аркана е символ на глобалната промяна и трансформация. В картите Таро Смъртта е даже доста положително направление. Тя носи дълбока и смислена промяна, край на стари цикли и започване на нови. Обикновено се изобразява от череп или скелет, но на фона на изгряващо слънце и разцъфващи цветя, което символизира новия етап в живота. Така Скорпионът се свързва и с вечното начало. И както останалите от неговия тригон, подчинени на стихията на водата, той винаги остава сам, колкото и близки приятели да има.

Цветовете на Скорпиона са червено, розово, оранжево, бяло, черно, но не само те. Това важи и за подходящите камъни опал и топаз. За негови тотемни цветя се смятат здравецът и хибискусът. За подходящи талисмани се възприемат орел, феникс, скарабей, но и тук важи принципът, че не са само те – много зависи от индивидуалните характеристики на всеки, роден под този загадъчен знак.

Нищо

Скорпионът възкръсва сякаш от нищото, той е еротичен и агресивен, започват да нареждат определения астролозите. Той е поредица от успехи и неуспехи, от инат и избухливост, от драматизъм и страст, индивидуализъм, от тайна и бунт. Скорпионът има две планети, които му влияят най-силно и управляват мистичните му чувства. Това са агресивният и емоционален Марс, както и потайният и обвит в мистики Плутон. Така най-енергичната планета Марс се съчетава с най-загадъчната и мрачна Плутон.

По астрологични определения представителите на тази зодия са самоуверени, самостоятелни и властни. Не се променят и не обръщат внимание на промените. Знаят какво искат, решителни са и се съпротивляват почти на всичко. Мразят да им противоречат. Не са бъбриви, трудолюбиви са и до голяма степен са мазохисти.

Любопитно е, че Слънцето влиза в съзвездието Скорпион всяка година около 23 ноември и излиза много скоростно – на 29 ноември. Това означава, че в съвремието съзвездието и зодията доста се разминават времево, но пък астролозите твърдят, че съобразяват с това съвременните характеристики на знака, като го разполагат между 23 октомври и 22 ноември.

Жило

Типичният Скорпион рядко се страхува от нещо. Той няма да забрави проявената към него добрина, но и никога не забравя обидата. Може да се стаи и да отложи отмъщението за по-благоприятен момент, когато ще забие жилото си със сигурност, но може и незабавно да отвърне. Като една от зодиите, подчинени на елемента вода, Скорпионите са носители на най-мистичната енергия. Това понякога ги кара да опитват да предпазят жилището си от всякакви неприятности, дори окултни. Ако почувствате, че около вас витае някаква нечиста сила, просто поканете на гости ваш приятел от тази зодия, съветват вещи в занаята, а дали това е така, си е друг въпрос.

Черти

Скорпионите са духовно верни, неуморими и точни приятели, на които може да се разчита, твърдят астролози. Могат да се проявяват обаче и като кариеристи и ревнивци, направо със собственическо отношение към близките и семейството си. Много са злопаметни понякога. За най-лош вариант се смята: променлив, лъжлив интригант, и то просто заради самата интрига. Скорпионът е интелигентен хищник, ревнува другия, но пази свободата си. Обича и мрази еднакво – до смърт.

Мъжът Скорпион създава впечатление на затворен и недружелюбен, макар че това съвсем невинаги е така. Те са привлекателни, „до безобразие“, както се казва в една песен. А за дамската част може да се каже, че почти винаги са жената вамп – фигурата и погледът й докарват до лудост всички присъстващи мъже, поне повечето от тях.

Вярно е, че понякога тези жени се впускат прекалено дълбоко в дебрите на науката или друга дейност и така губят връзка с реалността – може да се обличат небрежно, да носят демодирани аксесоари и въобще да не обръщат внимание на външния си вид, но ако решат да го променят, да се гримират, облекат модерно и да бъдат себе си, няма начин да не привлекат вниманието.

Според астрологични характеристики детето Скорпион иска да има идеален жизнен пример през целия си живот. А това често е непосилно за родителите. Това дете много трудно преживява лъжата и дисхармонията в отношенията между родителите и подсъзнателно си отмъщава по същия начин, твърдят специалисти по въпроса.

Работа

Смята се, че в работата си Скорпионите са скептични и склонни да виждат предимно негативната страна на нещата. Подозрителни са и сами си създават различни ограничения. Непрекъснато се безпокоят да не бъдат нападнати в гръб и започвайки каквото и да било, предприемат ненужни предпазни мерки, анализират всякакви слухове и казуси. Към Скорпионите е добре да се подхожда със сериозни намерения, защото те са подозрителни и винаги ще успеят да разобличат мотивите за измама.

Те са много сложни личности. Умни и пресметливи. Парите са много важни за тях, но не са всичко на този свят. Това е знакът на големия бизнес и на банкерите. Ако Скорпионът си постави за цел парите, той просто бива обсебен от тази идея, което изобщо не свършва добре. В най-добрия случай Скорпионът успява да разбере, че не парите са най-ценното, а времето, и ако непрекъснато се стреми към печалба, просто ще си пропилее живота.

От тази зодия се смята, че стават добри учители, лекари, артисти, бизнесмени, счетоводители, социолози. Имат потенциал да бъдат изключителни лидери.

Понякога имат шесто чувство: усещат нещата по интуиция, както повечето от другите не могат. Много са предани на приятели и любими. Могат да се променят коренно в зависимост от ситуацията. Скорпионите може да кажат нещо, а наум да имат предвид точно обратното. Те са добри актьори.

Чувства

Повечето Скорпиони са много потайни и не обичат да показват чувствата си. Не е лесно да се привлече вниманието им, но пък за сметка на това е много лесно да ги отблъснете от себе си. Щом се опитате на всяка цена да се харесате на Скорпиона, тутакси ще бъдете зачеркнати от списъка с интересни за него личности, твърдят астролози. Много по-добре е да пробвате да се сприятелите. След като ви опознае, Скорпионът може да ви се довери. Не бива да се забравя, че Скорпионите никак не обичат да си изясняват отношенията, в такива случаи те просто изчезват. В случай че спечелите доверието му, по-близък човек от него никога няма да имате.

Ако пък решите, че това е желаният от вас обект за семеен живот, то опитайте се да го убедите, че ще му отдадете цялото си време и внимание, поканете го у дома си и му пригответе вкусна трапеза за изискан вкус. Много скоро ще разберете, че непревзимаемата крепост е покорена.

Смята се, че измежду всички зодиакални знаци представителите на Рака са винаги подходящи за Скорпиона. В ранна младост имат добра съвместимост с другите представители на елемента вода - Рибите, които лесно се приспособяват и приемат крайностите му. След 35-ата си година Скорпионът по правило има добра съвместимост с Телеца, който проявява безкрайно търпение към властническото отношение на партньора си. Същото важи и за Водолея, който е широко скроен и приема Скорпиона предимно откъм интелектуалната му страна.

Съблазън

Смята се, че Скорпионът много трудно може да бъде съблазнен с прозрачни намеци. Ще ви трябва перфектен външен вид и скромно поведение. Скорпионът е завоевател, той трябва сам да завоюва жертвата си, а не да чака наготово. В секса има нужда от силни емоции и разнообразни експерименти. Спалнята на Скорпиона обикновено прилича на разкошен сексуален будоар. Материите са кадифе, коприна и всякакви неща, създаващи уют и изисканост. В спалнята Скорпионът често поставя някакъв акцент (примерно леглото е в центъра с балдахин, плюшени възглавници и драперии от фин шифон, пищен полилей и т.н.), за да подчертае удоволствията, които скоро ще се разиграят.

Храни

Типичният Скорпион винаги е гладен, това сякаш е предопределено от звездите. Но все пак храненето за него предимно е повод за социален контакт. Когато се хранят, Скорпионите не мислят за компанията и спазването на етикета. Но и не биха се разстроили, ако останат без компания и се наложи да продължат храненето сами. Обичат силните вкусове.

Що се отнася до стила им на обличане - те много внимателно се грижат за външния си вид, но въпреки това обикновено се сливат с мнозинството. Казват, че най-подходящият за жените Скорпиони цвят е гранатов (тъмнорозов) – той е еротичен и действа върху инстинктите. Предпочитат наситените парфюми с цветист аромат.

Критик

Най-големият критик за Скорпиона е самият той, твърдят астролози. Това може и да води до много критики, но понякога превръща нуждата от успех във фиксидея. Детайлите са най-важни за него, а така на всичкото отгоре може и да се изгуби погледът върху цялата картина.

Скорпионът гори мостове и никога не прощава на никого, твърдят познавачите на зодиите. Той е най-лоялният възможен знак и като такъв не може да проумее как така някой може да го разочарова и нарани. Ето защо карат съгрешилите да съжаляват за постъпката си, като горят всички мостове и не прощават никога. Това ги прави прекомерно предпазливи, а крайностите никога не водят до нищо добро.

Най-трудното нещо за един Скорпион е да живее в настоящия момент и да е щастлив. Той обикновено обитава миналото и се страхува за бъдещето, твърдят астролозите. Повтаря един и същи момент хиляди пъти в съзнанието си и той в крайна сметка бива променен от съзнанието му. А това го кара да се чувства виновен. За Скорпионите е много важно да се научат да оставят миналото там, където му е мястото.

Най-интуитивният (наред с Риби и Рак) знак от зодиака не вярва сам на себе си. Скорпионът е изпълнен със съмнения и винаги се обръща за съвет към колкото се може повече хора. Многото мнения обаче го отвеждат далеч от правилния отговор.

Много е вероятно, макар и да не важи за всички от знака, Скорпионът да се страхува от любовта и да отблъсква хората.

И тъй като му е много по-трудно, отколкото при останалите зодии да обича, той се чувства орисан едва ли не да страда повече. А се смята, че в неговия случай болката го променя и го кара да гради стени около себе си и сърцето си. Сякаш го е страх да пусне някого, но това ще се наложи, ако иска все пак някога да бъде щастлив Скорпион.

Управляващи планети: Марс, Плутон

Планета в екзалтация: Уран

Планета в изгнание: Венера

Падение: Луна

Елемент: вода (заедно с Рак и Риби)

Астрологично качество: неподвижен

Щастливи числа: 4, 5, 8, 9

Подходящ цвят: яркочервено, малиново, всички огнени цветове

Камъни: рубин, корал, аквамарин, берил, кристал, малахит, топаз

Цветя: божур, хризантема, карамфил

Метал: стомана

Талисман: бръмбар, скорпион, череп, жаба

Девиз: Аз желая

Късметлийски дни: вторник

Неблагоприятни дни: понеделник, петък

Подходящи места за екскурзия: Бавария, Норвегия, Алжир, Швеция, Мароко, Цейлон

Георги П. Димитров