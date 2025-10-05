Овен – Двойка камъни

Хармония

Период на отлични перспективи, баланс и единство. За много от вас предстои щастливо стечение на обстоятелствата. Решени сте да извършите необходимите промени. Вдъхновението ви е завладяло изцяло. Пред всички представители на зодията предстоят промени, обновления, подобрения, както в личен, така и в служебен план. Ин и Ян са перфектно обединени и това носи на всички ползотворни връзки, сътрудничество, отлични взаимоотношения и координация. Всичко се нарежда добре. Нещата се придвижват в желаната посока.

Телец – Деветка камъни

Материална придобивка

Здравето се подобрява. Жизненото равнище се вдига. Стабилност и сигурност изпълват живота ви. Проявявате предвидливост в бизнеса. Заздравявате своята връзка със земята и природата. Постигате целите си, чувствате се горди от това. Животът е прекрасен.

Близнаци – Шестица камъни

Успех

През този период вие ще се чувствате като кораб, който се движи в безкрайно море. Внимавайте обаче, корабът не е здрав и пропуска вода. Пренаредете нещата, за да намалите загубите. Погледнете в себе си. Анализирайте своите сънища. Предстои осезаем, но краткосрочен успех. Корените му са здрави, но трябва да полагате усилия и грижи за тях. Напредвайте крачка по крачка. Внимавайте! Нещата се развиват добре, но условията се променят.

Рак – Отшелникът

Отражение

През този период търсете истината, събирайте мъдрост. Ще трябва да се вслушате в словото на околните. Трябва да се оттеглите от любовните авантюри и да се усамотите, за да си направите равносметка на досегашния си живот. Трябва да отсеете истинското и трайното от фалшивото и преходното. Стремете се към мъдрост, просветление на душата и вътрешно умиротворение. Вслушвайте се в интуицията си, тя ще ви покаже как да разрешите малките проблеми на ежедневието. През този период всички трябва да обърнат внимание на себе си.

Лъв – Баща на камъните

Пазител

През този период вие сте пазител. Пазител на любовта в къщи и хората, които ви заобикалят. Ще се стремите да запазите мира във всяко отношение, както при близките ви, така и във вашето семейство. Съберете сили и кураж да се изправите дори и срещу хора, които ви карат да се страхувате само за да запазите така нужните ви душевен мир и спокойствие.

Дева – Петица камъни

Материални трудности

Борите се да съхраните духа си, да останете на повърхността. Изчерпали сте всички ресурси, вече усещате липсата на пари и енергия. Преживявате самотен етап от живота си. Чувствате се изоставени, жадувате за съвети. Предстоят ви временни затруднения и бедност. Налага се да се приспособите към променящата се ситуация.

Везни – Четворка жезли

Перфектност

Изпипвайте всичко до последния детайл. Обръщайте внимание и на най-малките подробности, за да не съжалявате после. Бъдете перфектни както в облеклото си, така и в работата си. Само така ще имате успех и ще се доберете до повишението, което отдавна ви чака и сте заслужили със своята всеотдайност и себераздаване на всички нива. Бъдете спокойни, позитивни и уверени. Не разрешавайте на никого да ви обвини в немарливост и незаинтересованост. Бъдете перфектни!

Скорпион – Двойка мечове

Мир

Примирие, баланс и хармония очаквайте през този период. Ще можете да си починете след тежката работа. Обременителните задължения са в миналото. Предстои ви време на примирие и разрешаване на доскорошни конфликти. Починете си и се наслаждавайте на спокойствието, което ви обзема.

Стрелец – Седмица камъни

Поражение

Предстои един неспокоен период. Внимавайте да не изпуснете главното и това да предизвика проблеми в бизнеса ви и въобще в работата ви. Пазете се от лоши инвестиции, депресия, банкрут, загуба на недвижим имот. Не е добре да правите каквито и да е сделки през този период. Ще чувствате една инертност и слабост в себе си, внимавайте да не превърнете това безсилие в жестокост или грубост. Приемете, че това е период, в който ще тъпчете на едно място и не предприемайте нищо. Внимавайте нещата, които сте постигнали и създали, да не се разрушат или загубят. Не се отчайвайте, изчакайте периодът да премине и продължавайте напред.

Козирог – Майка на камъните

Възприемане

Притежавате ведър характер и през този период се наслаждавайте на спокойствието и живота. Великолепие, комфорт, благородство, щедрост, богатство, изобилие, просперитет и цялостност - всичко това е възможно да ви съпътства в тези дни. Свържете се със земята, следвайте традициите. Проявете милосърдие. Можете да разчитате на помощ от добри приятели.

Водолей – Четворка чаши

Смесени емоции

Всичко изглежда скучно и изхабено. Имате желание да продължите напред, но не знаете накъде точно. Изпитвате противоречия за всичко. Очаквате някой да ви стимулира отвън, някой да ви подаде ръка и да ви извади от чувството на затвореност, което ви е обзело. Пътят към нещо по-добро ви изглежда трънлив и труден. Нещата ви изглеждат много по-трудни, отколкото са в действителност.

Риби – Двойка жезли

Власт

През този период ще доминирате с личното си присъствие. Проявявайте кураж и отстоявайте мечтите си. Осъществявате начинанията си посредством силна воля и така може да постигате целите си. Натрупвате богатство с много труд и изпитвате удовлетвореност и гордост от постигнатите материални придобивки. Това няма да спре и ще продължи и в последващ период. Сега е време за ликуване и радост.