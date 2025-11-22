Излизате от лична година 6-ца, която е изисквала да се сложат в ред партньорските връзки и да се реши с кого ще се върви напред. 7-цата на 2026 ще ви постави в по-голяма лична или професионална изолация, особено в края на февруари и началото на март, когато може да се почувствате не на мястото си и да претърпите някои лични поражения в работата и връзките. Около 9-10 март сключете нов договор, особено ако сте родени на обед. Може да получите стимулиращи странични предложения, а някой среща и любовта. В този момент една врата се затваря, но друга се отваря в живота ви. Време е да изберете нова посока. Решавате да се преместите на ново място или да влезете в нови отношения и връзки, загърбвайки всичко старо. В началото на юли може да се обади стара алергия и в отношенията се появява известна несъвместимост. Не правете компромиси, излезте от вредната за вас среда. От август реагирайте на предложения за съвместна дейност, дори и такава, която налага допълнително натоварване. Всичко предприето през 2026 г. ще донесе стабилност и странични доходи през 2027. Време е да определите новите си приоритети.

Родените в часовете около изгрева имат дарба за въздействие върху другите и дар слово, което ще ги направи известни личности, писатели, журналисти и учители на другите в един по всеобхватен план. Погледът им винаги ще е насочен някъде напред в далечината, ще бъдат добри в прогностиката и новите технологии. За тях е неблагоприятно да посещават страни с размирици и да се занимават с агресивни спортове. Острият им и критичен ум и език ще ги вкарват в опасни ситуации. Родените на обед ще имат няколко дейности и професии, но трудно ще си изкарват парите. Нищо няма да им се даде без труд. Родените на залеза ще печелят от внедряването на нови технологии, добре е да имат съвместна фирмена дейност с родените в третата декада на Рака. Ще работят с парите и имотите на партньора, но ако са обвързани в брак. Един ден е добре да подписват договорите си в края на май.

Овен 21 март – 20 април

От днес Слънцето ви гледа в стимулиращ аспект от знака на Стрелеца. Ще потръгнат зациклени във времето дела, ще намерите начин да прокарате амбициозните си проекти и да доминирате в отношенията. Поставете условията си, бъдете разпоредителни и покажете на другите какви са изискванията и амбициите ви. Който протака, ще загуби позиции. На 22-и действайте активно по всички важни направления на живота. 23-и не е ден за нови запознанства, ограничете контактите. На 24-и не нарушавайте закона, ще си създадете проблеми. Важното на 25-и отложете за следобед. 26-27-и са дни на активни делови мероприятия. На 28-и действайте активно до обед, след това друг ще управлява ситуацията и ще определя правилата.

Телец 21 април – 20 май

Днес е важно да си помогнеш сам, тогава и съдбата ще ти помогне. Бъдете активни особено там, където се кове съдбата ви, бъдещето на дейността и личните ви връзки. Не оставяйте работата и важните си инициативи в чужди ръце. Днес всеки работи за себе си и ще използва всички възможности за постигане надмощие над другите. До вечерта всеки ще си плати сметката. От 22-и Слънцето вече не ви гледа в опозиция, от живота ви се маха опасен дразнител. За 23-и не планирайте колективни инициативи, а само двустранни срещи. 24-и носи победи, шансове за повишение и преподписване на договори. На 25-и бъдете активни до обед, след това някои пълномощия ще са ограничени. На 26-27-и нищо да не се споделя. На 28-и приключете преговори.

Близнаци 21 май – 21 юни

Днес няма да мине без битки, открити и прикрити атаки. Подгответе се както за защита, така и за нападение. Ще се оформят лагерите на влияние, ще си дадете сметка с кого и какво повече не може да се продължава. До 24-ти на обед не се обвързвайте с никого за нищо. Неблагоприятно за съвместни инициативи. На всички нива ще се появяват опасни провокатори. На 22-и сутринта Слънцето навлиза в знака на опозицията ви Стрелеца, където го очакват Марс и Луна. Очаквайте атака по всички фронтове. На 23-и не влизайте в коалиции. На 24-и следобед сте в силна юридическа позиция, а на 25-и може да подновите договори и с чужбина. На 26-27-и действайте силово, но без да споделяте бъдещи планове и намерения. От 28-и губите по точки.

Рак 22 юни – 21 юли

Днес посоката се променя, трябва да промените и подхода в една кризисна ситуация. Действайте активно, поставете условията си на масата за преговори, изисквайте това, което ви се полага или ви е обещано. Който си позволи да отстъпи, още повече ще бъде настъпен. Днес битката за влияние навлиза във върхова фаза. Не планирайте за утре съвместни начинания. От 22-и съдбата задава нови координати, реагирайте бързо на промените. За 23-и не планирайте големи сбирки, останете насаме. 24-и ви сблъсква с организирана конкурентна атака и съпротива. Съберете екипа, планирайте за 25-и ответна реакция. На 26-27-и не споделяйте планове и намерения, всичко да си остане между двама. 28-и отваря нови възможности.

Лъв 22 юли – 22 август

Ден на леопарда. За лъвовете това е знак, че се слага край на изчаквателната политика, на протакането и неадекватните действия. Силите се прегрупират, битката не може да се избегне. Поставете условията си, край с дипломатичната игра. Време е да се решават парливите семейни и професионални въпроси, иначе един по един изпадаме от играта. Финализирайте преговори. От 22-и Слънцето нализа в хармоничния ви Стрелец, печелите симпатизанти и приятели. За 23-и планирайте няколко двустранни, но не и колективни срещи. Важно е казаното на четири очи. 24-и дава старт на съвместни инициативи в името на обща цел. 25-и идва с подкрепа от чужбина. На 26-27-и Луната ви гледа в опозиция, лагерите се оформят и на 28-и идва атаката.

Дева 23 август – 22 септември

Днес не може да си без лично мнение и позиция. Вземете страна, покажете на кого и доколко държите. Ще се наложи да взимате болезнени решения и в крайна сметка да заемете определена позиция и да се свържете с избраните хора. Ако останете извън играта, ще загубите повече, дайте си сметка къде са личните ви предпочитания и кои са вашите хора. С навлизането на Слънцето в Стрелеца от 22-и навлизате в конфликтен период. На 23-24-и проведете стиковащи разговори, обединете семейните и приятелски интереси. За 25-и се препоръчват преговори с чужбина, направете и нужните резервации. 26-и отваря една врата, но затваря друга. Не може да имаш всичко. 27-и започва с критики, а на 28-и някой обръща гръб.

Везни 23 септември – 22 октомври

Не се колебайте да поставите условията си на всички нива, в които имате насрочени срещи и разговори. Ще си проличат тези, които дърпат конците и командват парада, и тези, които им служат или поне не се опъват на синджира. И малката победа ще има важни последици, ще ви помогне да отхвърлите зависимости и в бъдеще да постигнете целта. Бъдете активни и борбени. На 22-и вземете всичко, което смятате, че ви се полага и ви приляга. На 23-24-и Луна и Юпитер са в конфликт спрямо Везните, поставени сте между чука и наковалнята. На 25-и към обед вече доминирате и привличате спонсори. На 26-и 27-и получавате максималното от пицата на живота, но всеки коментар ще ви вкарва в рискови игри. На 28-и късметът ви е до обед.

Скорпион 23 октомври – 22 ноември

Денят е белязан с конфликти, започват тежки и агресивни битки за запазване на власт и позиции, за завоюване на нови територии на работа и влияние. Не очаквайте компромиси и отстъпки и сами няма да направите такива. Днес притискате до стената длъжниците и тези, които не вървят по вашите правила. Но съдбата друго е решила, по пътя ще срещнете някой по-силен. На 22-и Слънцето напуска Скорпиона и едно покровителство си отива. На 23-и не допускайте странични намеси. На 24-и играйте екипно, планирайте съвместни инициативи. Важното за 25-и уредете до обед, след това Луната навлиза в конфликтния ви Водолей и на 26-27-и ще изпиете горчивата чаша на разочарования и раздели. От 28-и идват три дни на възход.

Стрелец 23 ноември – 21 декември

Ден на неочаквани рокади и преместване. Слънцето навлиза в Стрелец, но до вечерта Луната го напуска. Внимавайте при преговори, дръжте се за екипа, не допускайте намеси и в семейните отношения. Апетитите се изострят, за грешка няма да има прошка, а всяко ваше отстъпление или отсъствие ще позволи на някой да влезе в личната ви територия на влияние. Слънцето навлиза в Стрелец на 22-и в 01:37 ч. по Гринуич, време е да почерпите. 23-и е ден на поверителните теми и разговори. На 24-и вземете участие в съвместни инициативи. От обед до 25-и на обед не се пълнее, доставете си радост за сетивата. Бъдете активни на 25-26-и, уредете належащите дела и проблеми. На 27-и нищо не споделяйте. 28-и ви вкарва в разходи.

Козирог 22 декември – 20 януари

От днес в живота ви се появява фактор, от който ще зависите и с който ще трябва да се съобразявате в бъдеще. Не е време за големи отстъпки. Ако днес си подвиете опашката, ще ограничите бъдещите си права и пълномощия. Участвайте само в равностойни преговори, в които другите се съобразяват с вашите намерения и нужди. Нищо не ви се дава даром. На 22-и с навлизането на Слънцето в Стрелец навлизате в сатурнова дупка. На 23-и Луната вече е в Козирог, очертават се пътувания и старт на отлагани лични инициативи. На 24-и лесно ще уредите и стари сметки, съобразете се със закона. Преговорите на 25-и ще са успешни и творчески. На 26-27-и не споделяйте нищо. 28-и носи победа, осигуряваща ви база за бъдещето.

Водолей 21 януари – 18 февруари

Днес поне един проблем или странична агресия ще бъдат преодолени. Излизате от капана на неравностойни и губещи връзки и планирате бъдещите си самостоятелни ходове. Не оставайте в нехармонична среда, поставете условията си, напуснете рисковите съюзи. Проблемите ще останат същите, ако смените една зависима роля с друга, гонете си интереса. От 22-и Слънцето вече ви гледа в хармоничен аспект от Стрелеца, гонете далечни цели. 23-и изисква двустранни срещи. На 24-и планирайте съвместни инициативи и на 25-и ще се насочите към нови хоризонти. На 26-27-и Луната е във Водолей. Пътувайте, опипвайте почвата за бъдещите делови начинания, без да допускате намеса на трети лица. 28-и дава шанс до обед.

Риби 19 февруари – 20 март

Днес срещате силна опозиция и от страна на близки и приятели. Не влизайте в спорове, но ако се наложи, не бързайте да се предавате. Днес всеки излиза готов на битки за постигане на целите си и не е склонен на компромиси. Във въздуха витае агресия. Не правете излишни забележки или ходове, които приятели и близки не одобряват, настройте се на самозащита. На 22-и очаквайте провокации и атаки. На 23-и водете двустранни разговори, дори въпросите да засягат и други хора. На 24-25-и тръгнете с нов екип и с нови хора в нова посока. Разширете и връзките с чужбина. На 26-и търсете повече информация и приемайте всичко без коментар. На 27-и следобед преговаряйте по имотните дела. От 28-и навлизате в печеливш период.

Неда Иванова