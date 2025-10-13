Т ази седмица ще бъде доста благоприятна. Съветите от източния хороскоп ще ви помогнат да се ориентирате успешно и безпроблемно през следващите седем дни. Това е добро време за активиране във всички житейски области, казва Фън шуй експертът Цветозар Мръвков.

„Вселената значително ще увеличи шансовете ви за успех в комуникацията и бизнеса. Ако началото на октомври беше опасно и непредсказуемо, то средата ще бъде точно обратното. В семеен и любовен план мнозина може да изпитат необходимост да привличат вниманието на потивоположния пол. Не се съмнявайте в красотата и харизмата си през това благоприятно време за романтика, гарантира Мръвков.

В сферата на финансите застудяването на времето в комбинация с образованието на ученици и студенти неминуемо ще ни постави пред нови предизвикателства.

В тази връзка малцина си дават сметка, че нещо толкова просто като чистотата и редът край нас може да са ключ към богатството.

Вашият дом е вашата крепост: това е мястото, където се събуждате и посрещате деня, и където намирате убежище от несгоди и несгоди. Това е мястото, където намирате силата да успеете, така че е важно да го поддържате чист и подреден. Защото мръсотията и хаосът възпрепятстват потока на енергията. Почиствайте редовно от прах, който натрупва негативизъм. Освен това дарявайте стари дрехи или вещи, защото те пречат на придобиването на нови. Колкото по-спретнат е домът ви, толкова по-скоро ще се настани просперитетът, разяснява Цветозар Мръвков. В следващите редове ви предлагаме неговия източен хороскоп за идната седмица (13-19 октомври).

Плъхът с нова връзка

(родени през 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008)

Плъховете могат да очакват голям успех идните дни. За това ще трябва да се съсредоточат върху постигането на целите си и да не се разсейват. Тяхната увереност също ще им помогне да преодолеят всякакви потенциални несгоди. Благодарение на вътрешния си мир, те ще могат да привлекат положителни промени в живота си, както и да подобрят отношенията си с колеги, приятели, близки. А някои ще започнат нова романтична връзка, стига, разбира се, сърцето им да е отворено за това.

Бикът сбъдва мечти

(родени през 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009)

Изпълнението на желания и превръщането на мечтите в реалност ще бъде по-лесно за Биковете (Воловете). Родените в някоя от годините на това мощно животно ще могат да завършат необходими проекти и успешно да започнат нови, но не без трудности. Възможно е да възникнат някои предизвикателства, които ще трябва да решавате с помощта на колеги. В интимен план е добре да се влиза в нови романтични връзки предпазливо и благоразумно. Релаксацията със семейството или приятели ще ви се отразява добре не само в края на тази седмица, но и през целия месец.

Вселената зад Тигъра

(родени през 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

Хората от този източен знак ще трябва да предприемат действия тази седмица, ако искат да имат прогрес по интересуващ ги въпрос. Вселената ще им протегне ръка за помощ. Броят на токсичните хора в обкръжението им обаче може да се увеличи, а някои ще дават грешни съвети. Интуицията ще им даде рамо да отсеят зърното от плявата. Но най-важно е да останат в хармония със себе си, за да не предизвикват излишни спорове и конфликти с другите.

През тези седем дни енергията на Вселената ще бъде изключително благоприятна, но е най-добре да разчитате единствено на собствените си сили.

Срещи за Заека

(родени през 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

Хората, родени под този източен знак, ще могат да привлекат положителни промени в живота си, а и така ще бъдат в синхрон с потоците от Вселената.

Като цяло седмицата може да бъде прекарана в спокойна, непринудена атмосфера или в дейности, пътувания и срещи с нови хора. Съдбата ще предостави възможност за облекчаване на стреса, изтощението на енергията и безсънието.

Родените в година на Заека трябва да поддържат висок дух и да прогонват тъгата. Унинието и отчаянието няма да им помогнат да завършат останалите си задачи и могат да доведат до проблеми. За щастие дори да се случи този вариант, преодоляването му няма да е трудно.

Драконът кипи от енергия

(родени през 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Енергията на Драконите ще се увеличи екстремно, а комуникацията и работната им ефективност може да скочат рязко. Тази седмица те трябва да се стремят да елиминират негативните мисли. Важно е Драконите да поддържат вътрешен баланс. Вселената ще бъде балансирана тази седмица за техния знак, така че тонусът им ще бъде стабилен. Сега безделието ще бъде основният враг на вашия успех, така че е изключително важно да запазите концентрацията си в работния ритъм.

Змията сменя имиджа

(родени през 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Силата на Змиите ще се увеличи рязко, започвайки още от понеделник, за да могат да работят ефективно върху себе си и своя мироглед. Представителите на знака могат да променят имиджа си и да започнат нещо ново. Препоръчвам да не се отказват от реализирането на нови планове. Те могат също така да се съсредоточат върху завършването на започнати по-рано трудни проекти, за да се освободят от всичко, което ги спъва, и да продължат по пътя си без негативни мисли. За Змиите ще бъде по-лесно сега и да подобрят личния си живот. Тези, които търсят партньор, трябва да бъдат проактивни.

Терзания спъват Коня

(родени през 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Родените под знака на Коня може да чувстват, че са загубили своята харизма, късмет или посока, но е важно да разберат, че това е само мисъл. Това, което мислим обаче, често се сбъдва така че трябва да гоним негативните конструкции от съзнанието си. А ако демонстрираме несигурност, това само ще доведе до негативи в работата или отношенията.

Този период ще бъде изключително благоприятен да промените живота си в професионален план. Също така е подходящ момент да се доверите на интуицията си. Вътрешният ви глас ще ви помогне да намерите правилното решение.

Козата дири помирение

(родени през 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Козите трябва да се пазят от неприятни личности и врагове. Освен това идните дни е желателно да станат по-активни. Важно е да запомните, че най-добрата защита е избягването на негативна среда.

Седмицата ще започне изключително благоприятно за Козите, което ще се отрази благотворно на ентусиазма им до края й. Препоръчвам обаче по-приятни занимания, да не се пренапрягат с много работа. Периодът ще бъде изключително успешен, ако се опитат да се помирят с близките и намерят сили да не отвръщат на критиките им.

Маймуната преодолява пречки

(родени през 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004)

Има много причини за нашите неуспехи и проблеми. Идните дни Маймуните ще могат да разпознаят и преодолеят много от тях. Избягвайте всякакви спорове и конфликти, за да не разваляте настроението си и да не помрачавате толкова позитивно за вас време с негативизъм. Препоръчвам да започвате и завършвате седмицата с някакъв позитивен ритуал. И да се занимавате с повече физическа активност, за да повишите енергията си.

Нужно е да противодействате ефективно на агресивните личности в работата си, за да бъдете по-продуктивни.

Шопинг релаксира Петела

(родени през 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005)

Родените в някоя от годините на Петела вероятно ще изпитат трудности, но е малко вероятно те да са критични. Въпреки че може да се сблъскат с много предизвикателства, те ще ги преодолеят, особено ако останат позитивни. Периодът е добър за намиране на ново хоби. Общуването с близки ще помогне на мнозина от Петлите да се хармонизират. Като цяло седмицата 13-19 октомври ще донесе късмет на пътешествениците и на онези, които са честни с околните. Иначе промяната на имиджа и шопинга определено ще стимулират, търсещите доза позитивно настроение.

Кучето взима важно решение

(родени през 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006)

Кучетата ще се сблъскат с нови предизвикателства на работното място и в бизнеса. Някои решения сега ще окажат положително влияние върху финансовото им бъдеще. Не е препоръчително да казвате на хората нещо, което би могло да ги разстрои. От 13 до 19 октомври Кучетата ще общуват по-лесно с непосредственото си обкръжение. За това е най-добре да бъдат по-емпатични и да се опитат да установят причините за неуспехите и проблемите. През този период е важно да сте в хармония със себе си, а някои ще започнете успешно нова глава от живота си.

Нов проект за Прасето

(родени през 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007)

Прасетата трябва да започнат седмицата с прочистване на ума си. Това ще помогне за изглаждане на неравностите в отношенията и избягване на проблеми, възникнали преди това. В средата на октомври препоръчвам да се погрижите за повишаване на енергията и жизнеността си. Това ще ви помогне да избегнете проблеми, да достигнете нови висоти и да запазите своята продуктивност. Представителите на тази източна зодия ще могат да започнат нещо ново, но да не бързат. Вниманието към детайлите е от първостепенно значение сега.