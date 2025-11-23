Овен - Четворка жезли

Перфектност

Изпипвайте всичко до последния детайл. Обръщайте внимание и на най-малките подробности, за да не съжалявате после. Бъдете перфектни както в облеклото си, така и в работата си. Само така ще имате успех и ще се доберете до повишението, което отдавна ви чака и сте заслужили със своята всеотдайност и себераздаване на всички нива. Бъдете спокойни, позитивни и уверени. Не разрешавайте на никого да ви обвини в немарливост и незаинтересованост. Бъдете перфектни!

Телец - Магьосникът

Трансмутация

Притежавате увереност, необходима за да поемате рискове и да дадете насока на съдбата си. Трансформирате задачите и живота си към по-добро във всичко. Проявявате остър интелект, оригиналност и развито въображение. Всичко ще ви се случва като че ли от само себе си. Оказвате влияние на околните и ги вдъхновявате да постигнат най-доброто. Владеете изкуството на промяната, познанието и творчеството. Прекрасен период за всички вас.

Близнаци - Асо мечове

Познание

През този период кристално ясната мисъл ще ви помогне да откриете отговорите на въпросите, които ви мъчат от дълго време. Вникнете в реалността, пробийте си път към истината през царството на хаоса. Проявете интелекта си и използвайте силата на ума си. Изпипвайте детайлите, само така ще получите просветление на съзнанието и мисълта. Много от вас могат да стигнат до истини и заключения, за които дори не са и подозирали преди.

Рак - Петица жезли

Поражение

През този период ще има много противопоставящи се сили и енергии около вас. Предизвикателствата към вашия авторитет и личност ще бъдат огромни. Съревнование, съперничество, борба, красноречие и дебати ще ви съпътстват и ще се опитват да ви изместят от пътя ви през този период. Ще бъдете в непрекъснат конфликт с околните и ще трябва да отстоявате позициите си. Ще се създадат много естествени врагове, които ще търсят надмощие над вас. За да оцелеете в тези битки, трябва да пришпорите нещата в рамките на възможното. Трябва да постигнете и реализирате идеите си, без да влагате толкова голямо усилие.

Лъв - Дъщеря на мечовете

Увереност

Щастие, лекота, енергичност, оптимизъм и успехи ще ви съпътстват през този период. Ще имате ясен поглед върху нещата. Разбирате същинските желания на сърцето, радвате се на красивия и семпъл живот. Осъществявате необичаен проект, постигате творчески успехи. Имате добро здраве, приятелство, активен живот, сигурност и безопасност.

Дева - Асо камъни

Изобилие

Получавате огромно одобрение за постиженията си. През този период вие сте късметлиите в хороскопа. За много от вас ще има просперитет, богатство, успешни сделки и бизнес начинания. Тези от вас, които разчитат на моментни печалби, може да спечелят от лотария или тото. Постигате материално и духовно благополучие. Спокойствие и чувство на удовлетвореност са вашите спътници сега.

Везни - Двойка мечове

Мир

Примирие, баланс и хармония очаквайте през този период. Ще можете да си починете след тежката работа. Обременителните задължения са в миналото. Предстои ви период на примирие и разрешаване на доскорошни конфликти. Починете си и се наслаждавайте на спокойствието, което ви обзема.

Скорпион - Слънцето

Живот

Щастие, лекота, енергичност, оптимизъм и успехи ще ви съпътстват през този период. Ще имате ясен поглед върху нещата. Разбирате същинските желания на сърцето, радвате се на красивия и

семпъл живот. Осъществявате необичаен проект, постигате творчески успехи. Имате добро здраве, приятелство, активен живот, сигурност и безопасност.

Стрелец - Шестица мечове

Наука

Информацията е най-важното през този период. Тя изплува на повърхността и буквално ще ви залива от всякъде. Трябва ефективно да прилагате умствените си възможности, за да имате успех. Внимателно анализирайте проблемите си и влагайте интелекта си за разрешаването им. Проявявайте мисловна яснота и се вглеждайте във всеки аспект на ситуацията. Дълбоко вниквайте в нещата, изследвайте ги докрай. Това е период, в който успешно можете да планирате пътуване или работа в странство.

Козирог - Деветка камъни

Материална придобивка

Здравето се подобрява. Жизненото равнище се вдига. Стабилност и сигурност изпълват живота ви. Проявявате предвидливост в бизнеса. Заздравявате своята връзка със земята и природата. Постигате целите си, чувствате се горди от това. Животът е прекрасен.

Водолей - Шестица жезли

Победа

Поставяте си високи цели. Напредъкът се дължи на личните ви усилия, които полагате през този период. Вдъхновявате околните с действията и непреклонността ви пред пораженията. Напредъкът е пред вас и ще се дължи изцяло на упорития труд, който полагате. Чувствате повишена енергия и прилив на сили, които ви носят доволство и реализация.

Риби - Петица чаши

Разочарование

Самота, страдание и мъка ви обземат през този период. Попадате в повърхностна любовна връзка или брак. Изпитвате разочарование и съжалявате за вашите неосъществени мечти. Необходимо е да отчетете загубите и да се фокусирате върху това, което още имате. Не позволявайте на болката и страданието да ви завладеят напълно. Вземете си отпуска, отидете на място, което ви зарежда с енергия и се чувствате добре.