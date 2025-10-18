Б арета, каскет, мека шапка с периферия или модел, който осигурява стил и топлина – всеки вид е добре дошъл през есента. Времето, в което модата отбелязва триумфални попадения в колекциите, неслучайно е чакано от представителките на нежния пол, изпитващи афинитет към подиума. Независимо от вече изградения им стил – семпъл, елегантен или шик, разнообразието, в което аксесоарът присъства на пазара, се вписва лесно и бързо, подчертавайки както настоящите тенденции, така и личните разбирания за красота и добре изграден външен вид на дамите.

Топ 3

Златната позиция е отредена на добре познатата барета. Това е мека, кръгла и плоска шапка, най-често изработена от вълна, плетен памук или филц. Тя пасва удобно по очертанията на главата и може да бъде оформена по различни начини - наклонена настрани или назад, както и нахлупена плътно надолу или пък по-бухнала. Този тип могат да се носят и от мъже, и от жени. Баретите обикновено нямат подплата, но в редки случаи се срещат и такива, които са подплатени. Следвани са от каскетите. Харесвани са от двата пола, затова някои от големите и популярни брандове залагат на унисекс модели в предпочитаните за сезона цветове – бордо, масленозелено, разцветки на кафяво, червено, оранжево и жълто. По отношение на палитрата изключително харесван и търсен вариант са шапките, които са оцветени от пастелната бежова гама и специфичните оттенъци на лате и карамел.

Бронзовата позиция е отредена за меките шапки с периферия. Те се отличават с опростен дизайн, ненатрапчива декорация, стилни и изчистени линии, липса на яркост и обемни елементи. Единственото бижу, което шапките с периферия притежават, са брошките. Допълнението, което носи история само по себе си, издава не просто отношението ви към света на модата, но загатва и за същността ви, личните ви хобита и интереси. Например изображението на кон често се обвързва със семейството, моралните ценности и стабилността като стремеж, пеперудата е знак за нови надежди, вяра и усещане, че наоколо витае положителен заряд, тигърът е на късмет и пр.

Контраст

Шапките с козирка също са сред модните инструменти, които диктуват есенните тенденции. Стотици от по-спортните модели се вписват в елегантния и официален дрескод. Любопитна подробност е, че мнозина от дамите използват наличието на контраст като разковниче за добре изградения аутфит, а именно висок тънък ток, който е типичен за бизнес средите, и шапка на световно прочут спортен бранд. Цялостната картина се допълва от хитовите за сезона по-широки якета и деним.

Забрадката е тайно оръжие

Една от най-нашумелите тенденции – комбинацията на шапка с козирка и забрадка, не просто накара дамите да се влюбят в различния, нестандартен и креативен стил, а дори отвори вратите за още повече съчетания, обединяващи официалния, елегантния и ежедневен дрескод. През есента тя ще фигурира и самостоятелно. За да бъде наложена в пълния си блясък, дизайнерите я представят в много варианти – от изчистена база в стилен цвят, до екстравагантен дизайн с флорални, геометрични и животински мотиви

Стефани Тонева