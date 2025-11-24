Зодиите се групират по различни признаци, но астролози са открили интересни неща при знаците, изобразявани с рога.

Всяка зодия си има свои особености, но това не означава, че те не могат да бъдат групирани съобразно устойчивите качества и темперамента. В този аспект е популярно разделението им на 4 групи. Подчинени на Огъня - Овен, Лъв, и Стрелец; на Земята - Козирог, Телец и Дева; на Въздуха - Везни, Водолей и Близнаци; на Водата - Рак, Скорпион и Риби.

Прошка

Ето и някои общи характеристики на трите рогати зодии - Овен, Телец и Козирог.

Първата от тях е, че не прощават на тези, които считат, че са ги предали и в това отношение не правят компромиси. Ако сте лоялни към тях, те ще ви бъдат верни при всякакви обстоятелства.

Налагат нещата да стават както те са си намислили. Обичат да им се угажда на всякакви техни прищевки и съзнават тази малка тяхна слабост.

Да достигнат до истинската любов за тях в повечето случаи е идея фикс, към която се стремят неистово. Без значение е какво друго имат – любовта е подчертано на първо място! Затова дават всичко на човека, застанал до тях, за да го задържат завинаги.

Кариерата е от второстепенно значение, а и в повечето случаи не могат да бъдат смятани за едни от най-работливите. Предпочитат да се отдадат на семейството и то да е голямо, задоволено и щастливо. Гонят неуморно тази цел и почти винаги я постигат.

Подчертани гастрономи са и си угаждат постоянно с храната, превръщайки я едва ли не в религия. В тази връзка повечето от тях са и отлични кулинари – ако сте до тях винаги, ще си похапвате всевъзможни вкусотии.

Имат предпочитание към по-малките компании, смятат астролози. По принцип не обичат шумните забавления, както и да установяват безсмислени – от тяхна гледна точка – контакти, едва ли не с всеки срещнат. Не смятат за нужно да обръщат внимание на всички и всичко случващо се около тях. Но ценят много онези, които са възприели като истински приятели.

Импулс

Действията им са често пъти твърде импулсивни, което е пречка да се реализират напълно в редица случаи. Обикновено мисленето и анализът идват, след като това, което са свършили, е станало факт. Тази импулсивност може да бъде коригирана, ако до тях застане подходящ по-уравновесен партньор.

Накрая, но далеч не на последно място – рогатите зодии обичат живота и насладата от него! Оптимизмът им личи в ежедневните им постъпки и при съставянето на краткосрочни и/ли дългосрочни планове. Почивката с любимите хора ги вдъхновява, обожават и най-дребните щастливи моменти. Изобщо рогатите са зодиите на живота