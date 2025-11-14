П ътищата на политици и шоумени често се преплитат, като актьори търсят реализация във властта. Обратният преход също не е рядкост. Снахата на крал Чарлз III Меган Маркъл обяви, че се връща към актьорската си кариера, която прекъсна, за да се омъжи за принц Хари.

Американският президент Доналд Тръмп е пример за блестящо съчетаване на кариера в шоубизнеса и политиката, което го изстрелва и до най-високия пост в САЩ. Кариерата на Тръмп минава през малки роли в продукции като „Сам в къщи 2” и „Двуседмично предизвестие”, за да достигне до собственото хитово риалити „Стажантът”.

Неговата фраза „Уволнен си!” се превръща в нарицателно за безкомпромисен успешен мениджър. Риалити форматът чупи рекорди по рейтинг, превръща се във франчайз и се излъчва в много страни, включително и в България. Тръмп става изключително разпознаваемо лице в САЩ.

Каубоят

Вдъхновен е от друг президент и реформатор. През 1981 г. светът беше шокиран, когато за президент на САЩ бе избран бившият актьор Роналд Рейгън. Рейгън побеждава на изборите дипломата от кариерата Джими Картър. До този момент за американците Рейгън бил познато лице предимно от участия в уестърни. Мнозина очакват неговия провал, но Рейгън учи много бързо. Неговите два мандата са изключително успешни.

Той успява да възроди икономиката и печели Студената война с бившия Съветски съюз. За своя завой в кариерата Рейгън на свой ред взима пример от свой предшественик – това е президентът Хари Труман. Мнозина го свързват единствено с възстановяването на САЩ след Втората световна война. Малко се знае, че Труман е бил музикант, преди да влезе в политиката. Дори след влизането си в Белия дом, продължава да свири на любимото си пиано поне по четири часа на ден.

Комедиантът

Начело на Украйна е президентът Володимир Зеленски. Преди да реши да се пробва в политиката, Зеленски е комедиен актьор, познат със смешни скечове и ролята си в сериала „Слуга на народа”.

По ирония на съдбата Зеленски става част от политиката, на която се присмива.

В Италия политическата сатира дава летящ старт на кариерата на комика Джузепе (Бепе) Грило. Той започва да осмива политиците още през 90-те години. Шегите му са много солени и това кара висши държавници да вдигнат телефоните и да се оплакват.

Ангажиментите му секват, но репресиите му правят неочаквана услуга. Популярността му расте лавинообразно. Пробва да се предложи на социалистите, но позициите му са прекалено крайни дори за тях. През 2007 г. основава движението „Пет звезди”, тръгва от вотове в села и малки градчета, но скоро „Пет звезди” печелят и парламентарните избори.

Съдбата обаче обръща гръб на Грило. Той решава да извади Италия от еврозоната. Събира подписи за референдум, но при необходими 500 хил. подписа, той събира едва 200 хил. Следва фатален инцидент. Грило се понася по забранен черен път с кола в компанията на трима приятели. Катастрофират, като оцелява само той. Плъзват слухове, че са били пияни и надрусани, но доказателства липсват. Грило се връща към актьорството, но затъва в съдебни дела и кариерата му тръгва надолу.

Порно

В политиката се хвърля смело и порноактрисата Илона Сталер, известна като Чичолина. През 1985 г. тя се явява на парламентарните избори от Радикалната партия. На предизборните срещи с избиратели се появява гола, като прикрива гърдите си с малко плюшено мече. Успехът ѝ е оглушителен. Тя успява да консолидира протестния вот и въпреки че е назад в листата, преференциите я избутват до второ място и тя става депутат.

Пет години по-късно Чичолина влиза в битката за Европейски парламент в компанията на друга порнозвезда – Моана Поци. На изборите не получават достатъчно гласове. През 2002 г. Чичолина се пробва и на парламентарните избори в родната си Унгария, но получава много малко гласове.

Внучката

Далеч по-успешна е кариерата на актрисата, модел и певица Алесандра Мусолини. Тя влиза в политиката, като парадира с дядо си – бившия диктатар Бенито Мусолини. Крайната десница я припознава за лидер и през 2004 г. тя основава крайно дясно движение. През 2020 г. Алесандра се връща към актьорството, но се проваля. Връща се в политиката и в момента е евродепутат, този път от листата на „Форца Италия”.

Министър

В истинска икона за своите сънародници се превръща гръцката певица Мелина Меркури. Тя става популярна с битката си срещу военната хунта в страната. Впоследствие Мелина Меркури е изключително успешен министър на културата.

Добро завръщане към първоначалната си кариера прави актьорът Арнолд Шварценегер. Арни става популярен с участията си в екшън филми, но от 2003 до 2010 г. е губернатор на Калифорния. След изтичането на мандата се завръща към актьорството.

Подобен е случаят и с легендарния Клинт Истууд. Звездата от уестърни става за две години кмет на малкото градче Кармел-край-морето. Истууд се отказва от заплатата си и ще бъде запомнен с разрешаване на забраненото до този момент ядене на сладолед на улицата. Драматично подобрява хигиената в градчето, като отваря обществени тоалетни дори на плажа.