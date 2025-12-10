Един от най-популярните ни и успешни културисти Николай Пенчев говори специално пред „Здраве с „Телеграф“ за правилното хранене и спорта. Европейският шампион за младежи до 23 години от 2017 г., който работеше и като пожарникар в Англия, сега се е установил с най-близките си хора във Варна и продължава да тренира активно. Той обръща специално внимание на това от какво трябва да се пазят подрастващите, които са решили да инвестират в телата си с работа във фитнес залата.

Всеки, който иска да се занимава сериозно с фитнес или културизъм, е най-добре първо да се обърне към специалист. „Независимо от нивото на човек, активността и знанията му все пак това си е цяла наука. Индивидуалният подход е най-важен. Това, че едно нещо работи за едни, не значи, че работи за други. При някои резултатите идват по-бързо, при други по-бавно. Хубаво е да се работи с професионалист, но хората трябва да внимават с кого избират да се съветват и на кого да се доверят. Подрастващите и начинаещите имат огромен избор от хора, към които да се обърнат. Даже се шегуваме, че най-много на планетата са китайците, след това са фитнес инструкторите“, с усмивка споделя шампионът.

„Резултатите искат постоянство и време. Всеки човек има различни предпочитания за стил на трениране и всеки има достъп до различно оборудване. Тук визирам и хората, които са решили да тренират в домашни условия“, отчита спортистът и предлага няколко прости правила, които смята, че са доста важни както за начинаещи, така и за напреднали.

Загрявката

Приоритизирайте техниката на изпълнение. Целта на тренировката е стимул на мускулатурата, а не преместване на тежест от точка А до точка Б (разбира се, ако нямате амбициите на силов атлет). Ако изпълнявате определено движение за определена мускулна група и не усещате как тази група работи, значи нещо не е както трябва. Самата тренировъчна програма не е толкова важна, колкото изпълнението й! Също така егото не е ваш приятел. То е най-голямата пречка пред правилно изпълненото движение и най-големият причинител на контузии.

Напрежение

Когато изпълнявате дадено упражнение, се опитайте да се съсредоточите върху него и не бързайте просто да приключите серията. Вие трябва да контролирате тежестта, а не обратното. Запазете контрола и правилната техника, дори когато запари мускулатурата. Тези последни парещи повторения правят най-голямата разлика! Също така поддържайте интензивността на тренировката, скъсете почивките между сериите до минута и гледайте да сте приключили със силовата тренировка до час“.

Ники Пенчев продължава да участва с успех на състезания по културизъм.

Начинаещи

20-30 минути нискоинтензивно кардио 5 пъти седмично след тренировка би било оптимално за начинаещи. „Независимо какъв вид спорт се практикува – дали фитнес, футбол, карате или танци, е хубаво да бъдем стриктни. Във фитнеса специално е добре поне от 4 до 6 пъти седмично да се тренират отделни мускулни групи. Много хора си мислят, че кардиото е необходимо само когато искаме да се изчистим от подкожни мазнини. То има много повече плюсове. С него си тренираме сърцето, забързваме метаболизма, кръвообращението се подобрява. Така то е полезно дори за по-бързото покачване на мускулна маса“, споделя шампионът по културизъм и добавя: „Според мен тренирането на всяка една мускулна група веднъж седмично е достатъчно, независимо дали сте начинаещ или напреднал. Друг е въпросът вече, ако човек има състезателни амбиции. Забелязал съм, че девойките и жените могат съвсем спокойно да тренират всяка мускулна група и по 2 пъти. Тук може да се поспори кой е силният пол. Изключение от това правило обаче са коремните мускули. Там бих препоръчал поне 2-3 пъти седмично“.

Храненето също е добре да се консултира със специалисти

Опасност

„Много от инфлуенсърите рекламират по един или друг начин дори употребата на анаболни стероиди като нормална“, предупреждава шампионът. „За един подрастващ спортист е много опасно да се подведе в тази посока. Някои с разбирането, че помагат, често дават лош пример. За да се стигне до употребата на нещо допълнително, има индивидуална предистория. Този, който го прави, е преминал през друга фаза и външният му вид към момента не се дължи на това, което споделя, че взима“.

Опасността е в това, че хората прибягват към субстанциите, виждат, че не стават като своя образец с темповете, с които желаят, и започват да увеличават дозата. „Тази тенденция е характерна за хора, които сега започват, отколкото при напреднали атлети“, отчита Пенчев.

Грешки

„Много трудно човек може да контролира себе си. Когато той е отговорен пред някой друг, резултатите и мотивацията са различни“, казва още Николай, отчитайки ролята на треньорите и менторите в спорта. „Лично аз съм правил грешки още в началото, когато започнах да тренирам. Първата ми грешка бе, че си мислех, че колкото повече тренирам, толкова по-добре. Буквално съм прекарвал по цял ден в залата, но човек трябва да има възстановяване и почивка. Хубаво е да сме активни, но трябва да е в някакви рамки“, признава пожарникарят в Лондон. „Бях обаче късметлия да имам приятели, които са ме насочвали в правилната посока. Разбира се, и аз съм нетърпелив и затова съм търсил решения и съвети от други гора, мислейки, че ако комбинирам нещо, ще се получат по-добри резултати“.

С по-проста програма по-лесно се следи прогресът

„Разбира се, в интернет пространството има изключително много варианти как може да бъде построена една тренировъчната програма. Повечето от тях могат да бъдат уместни, ако бъдат напаснати спрямо конкретния човек и цели. Трябва да се има предвид, че невинаги, ако една тренировъчна програма е по-сложна, ще доведе до по-добри резултати. Колкото е по-проста една програма, толкова е по-лесно да се следи прогресът и да се спазва“, коментира Николай Пенчев пред „Здраве с „Телеграф“. Той си спомни една от първите си тренировъчни програми, която даде за пример на тези, които са решили да изваят атлетични тема и да се поддържат в топ форма. За големи мускулни групи като гръб, крака и гърди Пенчев препоръчва 20 работни серии от 4-5 различни движения, а за малки мускулни групи като бицепс, трицепс - 15 работни серии от 3-4 различни движения.

ПРИМЕРНА ТРЕНИРОВЪЧНА ПРОГРАМА

Ден 1 - Гърди, прасец, корем

Ден 2 - Гръб

Ден 3 - Почивка

Ден 4 - Рамо, трапец, корем

Ден 5 - Крака

Ден 6 - Трицепс, бицепс, корем

Ден 7 - Почивка

За големи успехи трябва да слушаш като войник

Николай Пенчев формулира с няколко думи и формулата за постигането на големи успехи в спорта. „Най-просто винаги е било: Избираш експерт, той казва какво да се прави, изпълняваш като войник и резултатите са най-добри. Това е, когато си стигнал едно високо ниво в спорта“, казва културистът и признава, че има своите периоди на търсене и експерименти по отношение на треньорите, на които да се довери.

„Ако даден треньор има по-добри състезатели, съм си мислел, че съответно и аз при него ще бъда по-добър. Освен това съм доста любопитен и ми се е случвало да искам съдействие и от хора, които подготвят културисти за Мистър Олимпия. Те са доста по-скъпо платени, но се очаква и нивото да е доста по-голямо. Но се разочаровах, като видях, че при тези на най-високо ниво не правят по-различни неща. Просто се тренира и се подхожда към цялата подготовка, храната и възстановяването доста по-професионално. Това беше единствената разлика. Аз съм имал различни треньори и всеки си има различен подход. На различни етапи се правят различни неща и по тази причина твърде многото информация обърква човек“, разказва шампионът.

