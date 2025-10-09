И ма два типа жени в турските сериали. Едните преливат от доброта, а другите са кучки, които издевателстват над тях. И въпреки че понякога на зрителите им идва да удушат вторите, не може да се отрече, че и те си имат свой чар. Въпреки това даваме лек превес на положителните героини, които не бива да бъдат подценявани.

Дори да изглеждат крехки и наивни до глупост, в тях може да се крие желязна воля и сила, а и в крайна сметка в 90 на сто от случаите постигат целта си и заживяват щастливо с избраника на сърцето си. Ето коя от тези щастливки щяхте да сте, ако кастингът за съответния турски сериал се провеждаше според зодията.

Овен - „Златно момче“

Огненият Овен определено би заел мястото на Сейран в сериала „Златно момче“. Характерът ви не е лек и понякога избухвате бързо, вместо да си прехапете езика и да преброите до десет. Но като повечето представителки на тази зодия вие сте борец в живота, точно като Сейран. Фъстъчето от Антеп, както я нарича Ферит, спечели сърцето на вятърничавия купонджия и женкар, който се впечатли от изключителната й устойчивост, издръжливост и силен характер. И да, Овните са същата бира, така че точно те са подходящи за същата роля. Но както и Ферит разбра, зад тази здрава външна обвивка се крие нежна и уязвима природа, която понякога се проявява, колкото и съдържателката й да се опитва да прикрие това.

Телец - „Ти обичаш“

Телецът се наслаждава на комфорта и романтичните комедии, така че ако имахте избор за сериал, в който да участвате, това би бил „Ти обичаш“. Подобно на главната героиня Асия вие винаги преследвате само най-реалистичните цели и намирате за дразнещо търпението на онези, които живеят в облаците и строят въздушни замъци, вместо да вземат нещата в свои ръце. Между другото Асия не обича да се задълбочава в теми, които не разбира, което е друга очевидна прилика с Телеца. Тя е също така невероятно прагматична и знае точно какво иска от живота, а също така знае как да отстоява себе си.

Близнаци - „Мрежа от лъжи“

Близнаците са непостоянни и симпатични по природа, но отмъстителни. И това не е обида, а просто суров факт. Ако сте родени под този знак, е малко вероятно да простите лъжи и предателства, особено когато идват от човек, когото сте смятали за близък и за когото сте се раздавали. Доктор Асия Арслан от сериала „Мрежа от лъжи“ е вашата сродна душа и да изиграете нейната роля би било чест за вас.

Рак - „Вятърничав“

Раците са известни със способността си да прощават на тези, които никога не са го заслужавали. Това може да се счита както за дар, така и за наказание. Така че, ако сте представител на този воден знак, бихте могли да заемете мястото на Рейян в сериала „Вятърничав“. Тя е уязвимо момиче на пръв поглед, но може и да се защити. И най-интересното е, че има толкова много доброта в сърцето си, че лесно прощава на Миран, който я е предал. Но не я мислете за толкова наивна и безпомощна, също като Рейян, всички представителки на зодията Рак знаят как да се защитят.

Лъв - „Игра на късмета“

Жените Лъв биха били перфектни за главната роля в сериала „Игра на съдбата“. Представителите на тази зодия имат много общо с Ада, която изглежда тромава, но всъщност винаги постига своето. Иска ли Рюзгяр да се върне? Иска, но вече няма нужда от него. Единственото нещо, което я спира, е вярата ѝ в семейно проклятие, което застига жените в рода, изоставени от първата си любов. Е, Лъвовете имат точно такива натрапчиви идеи, когато се вкопчат в една мисъл. Но пък са толкова харизматични, че околните им прощават за грешките, защото са жени с характер.

Дева - „Любов, логика, отмъщение“

В поредицата „Любов, логика, отмъщение“ главната героиня Есра трябва да бъде сдържана, способна да мисли три хода напред и амбициозна. В противен случай тя определено няма да си върне бившия приятел, когото навремето не е подкрепила в избора му. Разбира се, всичко звучи по друг начин, когато научава, че той се е замогнал. Девите притежават всички изброени качества.

Везни - „Почукай на вратата ми“

Везните разбират Еда Йълдъз като никой друг. Тя отчаяно иска да си отмъсти на Серкан, но чувствата й попречват. Затова дълго време претегля плюсовете и минусите, за да е сигурна, че е направила правилния избор. Но ако ви се пада да сте Еда, не разчитайте човека, чиято кола сте надраскали с ключ, да се влюби във вас. В реалния живот може да ви ошамарят за такова нещо.

Скорпион - „Приказка за феята"

Скорпионките винаги знаят какво искат от живота и се възползват от възможностите. Така че, ако сте представителка на тази зодия, имате повече от достатъчно прилики с умната Зейнеп от сериала "Приказка за феята". Знаете точно как да очаровате всеки мъж, но невинаги сте готови да се изправите пред последствията.

Стрелец - "Великолепният век"

Стрелците определено биха получили главната роля във "Великолепният век", защото за да достигнат висотите на Хюрем, са необходими определени качества, каквито те притежават. Представителките на тази зодия биха се възползвали от природната си находчивост, пакостлив характер, прямота и известна липса на сдържаност. А в борбата срещу нечестните съпернички вашата смелост и способност да поемате рискове, за да постигнете всичко, със сигурност биха ви помогнали.

Козирог - „Присъда“

Козирозите са известни със своята решителност, практичност, трудолюбие и постоянство. Така че идеалното място за тях би бил сериалът „Присъда“, където тези качества са жизненоважни за главната героиня. Лесно бихте заели мястото на Джейлин, която се бунтува срещу несправедливостта и е готова на всичко, за да защити невинните. Тя не признава правила и е отворена за всякакви средства за постигане на справедливост. Звучи ли ви познато?

Водолей — „Островна приказка“

Водолеят не цени нищо в живота повече от свободата си. Ако обаче някой е достоен за вниманието на дамите от тази зодия, те са готови да посветят цялото си свободно време и енергия на този човек. Представителките на този зодиакален знак обожават градския живот и с радост използват всички технологии, които светът им предлага. Точно като Хазиран от сериала „Островна приказка“.

Риби - „Чуй ме“

Харесвате ли Eким Гюлерюз от сериала „Чуй ме“? Това е героиня, в която представителките на зодия Риби могат да се оглеждат. Уязвими, чувствителни, но силни – това е, което описва представителките на тази зодия, както и Еким. Вие не толерирате несправедливостта и сте готови да накажете тези, които я извършват... Но само докато не се влюбите в нарушителя.

* Още за турските сериали и звездите в тях – всеки четвъртък в приложението „Златно време“ на вестник „Телеграф“!

Кристи Петрова