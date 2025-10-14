Н ие въвеждаме еврото от 1 януари, приехме, че до 30 юни 2026 г. няма да предприемаме повишаване на потребителската такса за посещение при личния лекар, каза министърът на здравеопазването Силви Кирилов. Той посети Габрово, за да открие лицензираната през лятото хеликоптерна площадка в областната болница.

„Чух един колега да казва, че министърът го е страх да участва в разговор за личните лекари. Таксата има значение като ограничаващ фактор, макар че изглежда по джоба на всички, не мисля, че София и големите градове онагледяват цялата страна“, каза още Силви Кирилов, цитиран от БТА.

По думите му в министерството на здравеопазването трябва да бъдат много внимателни във всички изчисления и анализи, като в момента дирекция „Финанси“ се занимава с това.

На този етап не се предлага и вдигане на здравната вноска за гражданите, каза още министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов в Габрово.