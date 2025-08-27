П отребителската такса, която се дължи при всяко посещение при общопрактикуващ лекар, да бъде обвързана отново с минималната работна заплата и да скочи до близо 11 лева.

За това ще настояват от Българския лекарски съюз (БЛС). В момента тя е фиксирана сума и е в размер на 2,90 за работещи и 1 лев за пенсионери, а ако бъде изпълнено искането на съсловната лекарска организация, таксата би скочила на 10,77 лева при сегашния размер на минималната работна заплата от 1077 лева.

„Настоящият размер на таксата не изпълнява първоначалната й цел и е унизителен“, за пореден път повтори в интервю за NovaNews председателят на съюза д-р Николай Брънзалов. Той изрази загриженост, че след предстоящото приемане на еврото таксата за пенсионерите ще бъде 51 евроцента.

Хипотеза

Д-р Брънзалов разви следната хипотеза: „Пациентът дава 20 лева, а лекарят трябва да върне рестото в евро и евроцентове. Това ли е смисълът на лекарската професия – да се занимаваме със зарзаватчийски сметки?“. Според него най-правилно е връщане към първоначалната идея таксата да бъде 1% от минималната работна заплата и да се актуализира автоматично, така че да не е унизителна за труда на лекаря.

„Готови сме на разговори, за да не се повтарят грешките от миналото, когато тя беше фиксирана в левове“, каза Брънзалов и допълни, че каквато и сума да се каже днес, ще е спекулация.

Освен че иска повишение на таксата, БЛС настоява тя да важи за всички, тъй като сега социалните политики на държавата са за сметка на лекарите. Брънзалов обясни, че значителна част от населението е освободено от такса – деца, хора с хронични заболявания, инвалидност и социално слаби. „Това е социална дейност, но тя е за сметка на лекарския труд. Дори на вратите на кабинетите висят списъци, които никой не чете, а в дигиталната ера това е абсурдно“, каза още Брънзалов и припомни, че в началото на годината правителството намали близо 6 пъти таксата за ден болничен престой от 5,80 лева на 1 лев.

Финансиране

Потребителската такса обаче не е единственият източник на финансиране за лекарите в извънболничната помощ. Общопрактикуващите лекари получават финансиране от НЗОК и за профилактичните и диспансерни прегледи, както и капитационни плащания за всеки пациент, записан в листата им. През тази година личните лекари получават капитационно плащане в размер на 2,95 за всеки записан пациент над 18 години, по 5,40 лева за всяко дете до 18 години и по 4,65 за всеки възрастен над 65 години. Получават също между 36 и 41 лева за профилактични прегледи и диспансерни прегледи на пациенти с хронични заболявания. Специалистите получават от НЗОК заплащане за прегледите, като първичният преглед е на цена около 50 лева.