Б лизо 70 столетници се лекуват в болните у нас всяка година, установи проверка на вестник „Телеграф“. През последните три години техният брой е устойчив. Миналата година са хоспитализирани 68 души от 100 години нагоре, а през 2023 година броят им е 69. Някои от тях сменяват стави, слагат гипс заради счупвания и оперират хернии.

Точно 60 души, навъртели 100 лазарника, са лекувани у нас от началото на годината до момента, показват данните на Националната здравноинформационна система. Повечето от постъпилите в болниците са жени - общо 40 дами и 20 господа. Тези пациенти са преминали през 81 хоспитализации. Най-достолепните сред тях влизат във възрастовата група от 108 до 111 години.

Отговорност

Да поемеш отговорност за пациент на сто години е предизвикателство. Всеки човек заслужава шанс да се върне към нормалния си начин на живот и възрастта не бива да бъде пречка за това, разказват от Катедрата по ортопедия, травматология и реконструктивна хирургия на ВМА, ръководена от проф. Неделчо Цачев. За тези специалисти пациентите на достолепна възраст са част от ежедневната практика.

Българите лежат 9 милиона дни в болница!

Наскоро през лечебното заведение минава 101-годишната баба Христина. След успешното лечение под грижите на полк. доц. Борислав Златев и кап. д-р Петко Гинев напусна ВМА с обещание да покани медиците на 102-рия си рожден ден през януари. Наскоро Съюзът на ветераните от войните изрази признателност за грижата към възрастните пациенти. Поводът – успешното лечение на 97-годишната доброволка от Втората световна война Мария Стоянова, за която отново се погрижи екипът на проф. Цачев.

Травми

Столетници лекуват и в другите големи болници. „Голямо впечатление ми прави, когато има пациент, който е над 100-годишна възраст и постъпва при нас за смяна на става или някакъв друг вид хирургична намеса. Хубавото е, че, общо взето, добрият краен резултат е почти задължителен. Аз се занимавам с деца, но колегите, които работят с възрастни, винаги се радват, когато имат такива пациенти рекордьори. Това се коментира из цялата болница и всички им се радваме“, коментира ортопедът от „Пирогов“ д-р Явор Пукалски.

Жените столетници тройно повече от мъжете!

„При херниите няма сезонност и пределна възраст за операция. Оперираме и пациенти над 90 години. Защото преди време възрастните хора с придружаващи заболявани и с определен риск с оглед, повече на анестезията, са ги съветвали да се лекуват консервативно с бандажи и колани. Сега тези виждания се отхвърлят и тъй като натрупахме много опит, се приема, че значително по-малък е рискът от оперативно лечение и оперираме възрастни и на 96, а сме имали и 101-годишен пациент, което е рядкост, разбира се“, споделя и хирургът д-р Стоян Петров, който е с 20 години стаж в „Пирогов“ и 10 години в МВР болница.

400 българи дълголетници

Близо 400 столетници живеят у нас, показва справка в Националния статистически институт. Най-много са дълголетниците в София. Преброяване на населението и на столетниците е правено и в миналото.

БОЛЕН НАРОД: Издадоха над 16 милиона рецепти!

През 1880 г. с указ на княз Александър I Батенберг е създадено Статистическото отделение към Министерството на финансите, чиято първа задача е да организира и проведе преброяване. На 1 януари 1881 г. се провежда първото преброяване на населението в Княжество България. В младата българска държава тогава живеят 2 007 919 души, като домакинствата са средно по 6 лица. През 1887 г. след Съединението населението на България нараства до 3 154 375 души в 556 400 домакинства. По това време едва 10% от населението е грамотно. Едно от най-интересните изследвания е преброяването на столетниците през 1927 - 1928 година. Тогава са живели 158 столетници, като двама са били на 111 и 112 години. За да издирят столетниците, анкетьорите са изминали 18 055 км и са работили общо 1 120 работни дни.

*Автор: Милена Димитрова, Людмил Христов

Екип на Телеграф