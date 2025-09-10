BMW и Mercedes, VW и Audi — разбира се, всеки донесе нещо ново, което може да бъде ефектно представено под силна музика и ослепително светлинно шоу. Така трябва да бъде, защото става дума за IAA — най-важния автосалон в Европа и „домашен терен” за свикналите с успеха германски автомобилни производители. Но тази година извън изложението всичко е различно.

Колко коренно се променя светът на автомобилните концерни, показват сухите цифри: за първи път от преместването на IAA в Мюнхен през 2021 г. чуждестранните компании надминаха по брой експонати германските производители — и преди всичко китайските фирми. Според данни на Германската асоциация на автомобилната индустрия (VDA), от 748 участници в изложението и така наречените „открити пространства” в центъра на града 116 са дошли от Китай. Почти половината от всички китайски компании участват за първи път. И не случайно този път все по-често се чуват изрази като „решаващи дни“ и „решаващ пробив“, когато става дума за нови модели и концепции от Волфсбург, Мюнхен, Инголщат или Щутгарт.

За сериозността на ситуацията говори и списъкът с гости, които са се записали за официалното откриване във вторник: изложението ще посетят не само канцлерът Фридрих Мерц (ХДС), но и неговите съпартийци – министърът на икономиката Катерина Райхе и министърът на транспорта Патрик Шнидер. Ще пристигнат и премиерите на „автомобилните провинции“ – Маркус Зьодер (ХСС, Бавария) и Винфрид Кречман („Зелените“, Баден-Вюртемберг).

Печалбите на германските концерни се стопяват

Автомобилната промишленост е безспорно ключова индустрия за Германия. Според данни на Германската асоциация на автомобилната индустрия над 750 000 души са заети в производството на автомобили и комплектуващи части. Но толкова голямото внимание от страна на политиците е тревожен знак: нещата не вървят добре.

През последните години печалбите на концерните бързо намаляват. И няма значение дали става дума за Mercedes, VW, Porsche или BMW – положението навсякъде е трудно. Причините за кризата са разнообразни: своя принос имат и търговските войни, започнати от Доналд Тръмп, и агресивната икономическа политика на Китай. Но най-важното са пропуските на самите концерни. Те твърде късно осъзнаха мащаба на промените, които електромобилите носят в отрасъла. Докато германците се колебаеха, конкурентите им излязоха далеч напред – и сега това се отразява.

Както съобщи изданието „Ханделсблат“, общият пазарен дял на германските автомобилни производители на трите най-големи пазара в света – в Европа, САЩ и Китай – за първи път от дълго време насам е спаднала под 20%. А според проучване на консултантската компания KPMG, 69% от германските автомобилни концерни очакват в следващите три години „дълбока трансформация на бизнес моделите, продукцията и процесите“.

На карта е поставена идентичността на страната и стотици хиляди работни места

Вероятно това е дори прекалено оптимистична оценка. Някогашната германска автомобилна промишленост рискува да се превърне в „изчезващ модел“. Именно затова IAA 2025 може да се превърне в решаващо събитие: дали германските марки с модели като iX3 и GLC, ID. Polo и Concept C, ще преодолеят технологичното си изоставане? Или ще загубят позициите си не само в сравнение с Tesla, но и пред новата китайска конкуренция? Отговорът на този въпрос ще засегне пряко икономическото благоденствие на страната и съдбата на стотици хиляди работни места.

ЕК глоби картел от 15 автомобилни производителя с близо половин милиард евро

Според наблюдатели, от техническа гледна точка BMW и Mercedes с новите си електрически SUV-ове вероятно вече са настигнали или дори изпреварили конкурентите си. Но това изобщо не гарантира търговски успех: от всеки електромобил концерните печелят значително по-малко, отколкото от автомобили с двигател с вътрешно горене. А в Китай, най-големия автомобилен пазар в света, вече се разрази разрушителна ценова война между местните производители. Сега те активно навлизат в Европа – и това потвърждава големия интерес към IAA. Китайските компании донесоха много нови модели и демонстрират амбициозни планове.

Китайските нововъведения и германските съмнения

Засега автомобилите на марките BYD, Xpeng, Leapmotor или Changan на германските пътища остават по-скоро екзотика. И разширяването на европейския пазар, както се съобщава, не върви толкова бързо, колкото биха искали китайските производители. Въпреки това, участието им в IAA ясно показва, че те не страдат от липса на самочувствие – те се считат за минимум равни по статут на традиционните германски марки. А може би дори по-високи: в края на краищата, те се позиционират не толкова като автомобилни производители, колкото като технологични пионери в нови отрасли, които при необходимост могат да прикачат четири колела към своите „устройства“. Така BYD е едновременно един от най-големите световни производители на акумулаторни клетки (модулни елементи за презареждаеми батерии), а в Xpeng сериозно мислят не само за автомобили, но и за летящи таксита и роботи. Автомобили? По-скоро изкуствен интелект!

Зьодер: Двигателят с вътрешно горене трябва да остане

Междувременно германските концерни се опитват да постигнат отмяна на неприятната за тях забрана на двигателите с вътрешно горене (ДВГ), приета в ЕС от 2035 г. Ръководителят на Mercedes Ола Калениус, който едновременно е и председател на Европейската асоциация на автомобилните производители (ACEA), през последните седмици все по-настойчиво призовава да се откаже от тази забрана.

Възможно е тази позиция да получи политическа подкрепа от ХДС/ХСС при откриването на изложението. Още преди старта на IAA премиерът на Бавария Маркус Зьодер представи пред изданието „Билд“ своя „План от 10 точки за спасяване на автомобилната промишленост“. Основната идея е, че ДВГ трябва да остане. Според него новите технологии могат да му дадат бъдеще – преди всичко става дума за синтетично еко-гориво (E-Fuels), произвеждано на базата на възобновяема енергия. Освен това Зьодер счита изискванията на ЕС за намаляване на емисиите на CO₂ за „нереалистични“. Той се противопоставя на забраната за влизане в градовете на автомобили с лоши екологични показатели, както и на задължителната електрификация на служебни и наети автомобили.

ЗАРАДИ ЕВРОТО И ШЕНГЕН: Колите надолу, частите нагоре!

Дали тази позиция ще стане официална за цялата федерална политика – все още не е ясно. Но тя ясно демонстрира объркването на властите пред лицето на кризата: какво друго може да се направи, освен да се откаже от климатичните цели и да се върне ерата на ДВГ? Отговор на този въпрос все още няма.

Надежда за „омекотяване“ на климатичните изисквания

Миналата седмица канцлерът Фридрих Мерц заяви, че възнамерява да привлече автомобилните производители и доставчиците към „диалог за бъдещето“. В VDA (главната лобистка организация в бранша) веднага изразиха своите желания: според нейния президент Хилдегард Мюлер, германските производители „са си свършили работата“ и сега са необходими „конкретни стъпки“ за подобряване на условията в страната. Най-важното изискване: да се въведат корекции в забраната на ДВГ от 2035 г.

Браншът се стреми да постигне голям брой изключения за хибридните автомобили, както и намаляване на нивото на задължителното съкращаване на емисиите – не с 100 процента, а „само“ с 90 процента в сравнение с 2021 година. За други норми се предлагат по-меки преходни периоди. С други думи, рецептата за спасяване на автомобилната индустрия от самите автомобилни производители звучи така: „Бъдете малко по-добри към двигателя с вътрешно горене“.

ЗАТЯГАТ КОНТРОЛА: Правят регистър на сервизите за коли!

Някои наблюдатели считат, че именно тази борба за запазване на ДВГ само задълбочава кризата. Концерните отлагат стъпките по прехода към електромобили, докато все още има шанс да запазят обичайния си бизнес. А потребителите междувременно се бавят с покупката на електромобили, виждайки несигурността на властите и липсата на ясен курс.

Към какво може да доведе това, показват статистиките за заетостта: според данни на консултантската компания EY, за една година в германската автомобилна индустрия са били съкратени 51 500 работни места — почти 7 процента от всички работни места в сектора. Ако германската автомобилна индустрия не се върне към предишния си успех, последствията за страната ще бъдат изключително болезнени.