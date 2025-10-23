Д ържавни ценни книжа за граждани е възможно да бъдат пуснати през Българската фондова борса (БФБ).

Надявам се скоро да успея да ви зарадвам с проекта за първоначално емитиране на ДЦК през БФБ, съобщи на конференция председателят на Комисията за финансов надзор Васил Големански.

Идеята е този нов канал за пласиране на ДЦК да е насочен основно към физически лица. Както „Телеграф“ писа, за проекта се говори поне от 2 г., но окончателно решение той да се реализира все още няма. Зелена светлина трябва да дадат Българската народна банка и Министерството на финансите.

В момента първоначалното придобиване на български ДЦК е възможно само от първични дилъри от свое име и за сметка на клиенти. А ако юридически или физически лица желаят да инвестират в ДЦК, те трябва да го направят чрез избран от тях първичен дилър, като търговията е извънборсова.

Търговията на ДЦК може да минава и през борсата

Преминаването към първично предлагане и търговия на ДЦК през БФБ би дало възможност емисиите да достигат и до дребни инвеститори, а цената и доходността да се формират на прозрачен, регулиран пазар с публични котировки. На практика това би представлявало най-съществената промяна в модела за финансиране на държавата чрез дълг от десетилетия насам, след като на 20 юли 2005 г. МФ преустанови изцяло продажбата на ДЦК, предназначени за индивидуални инвеститори – местни и чуждестранни физически лица.

Ако идеята се реализира, то гражданите ще имат още една алтернатива къде да инвестират парите си. Вместо да ги държат в банков депозит при нулеви лихви, при вложенията в ДЦК хората ще могат да получават 3-3,5% доходност и то без данъци върху тези пари.

