Б ългаринът свива потреблението на основни храни, но пък се увеличава консумацията на алкохолни напитки от 2020 година насам. Това показват данни на Националния статистически институт (НСИ). Според тях има намаление на консумацията на хляб, сирене, домати и други храни, за сметка на това обаче расте потреблението на бира, вино и ракия. Също така рязко се увеличава консумацията на цигари.

Сравнението е за периода от 2020 до 2024 година, което показва, че потреблението на бял хляб в домакинствата е намаляло от 102,4 кг на 69 кг годишно. Спад има и при хляб „Добруджа“, но значително по-малък, като при него е от 31,9 на 23,1 килограма. Намалението на консумацията на хляб повлича и брашното и от 23,6 килограма през 2024 г. вече купуваме средно по 20,6 кг на година.

Тенденция

Тенденцията е да се намалява консумацията на храните, които са поскъпнали значително. Например ръстът на цените на млечните продукти е довел до спад на потреблението. Например при сиренето намалението е от 24,1 кг на 21,5 кг, или с 2,6 кг на година по-малко. Намалява и потреблението на кисело мляко от 56,2 на 50,7 килограма на година.

С 4 килограма е намаляла и консумацията на домати за 4 години. От зеленчуците има спад и на консумацията на пипер. Така, ако през 2020 година сме консумирали 17,7 кила пипер, през 2024 г. потреблението е с2,3 килограма по-малко.

Напитки

Растящите цени на алкохолните напитки обаче не ограничават потреблението им, както е и ситуацията с цигарите. Оказва се, че високите акцизи върху тези стоки, които оказват влияние върху цените им, не се отразява на потреблението им. Така, ако през 2020 година сме изпивали по 52 литра бира на година, то сега потреблението се е повишило на 56 литра. При виното от грозде увеличението е от 5,4 на 6,5 литра.

А при ракията консумацията се е вдигнала от 2,1 литра на 2,3 литра. Статистиката отчита и ръст на потреблението на безалкохолни напитки и минерална вода. При газираните увеличението е от 61,1 на 73,4 литра. Сериозно се е повишила консумацията на минерална вода и от 84,4 литра вече изпиваме по 111,40 литра. Въпреки че потреблението на боза е малко спрямо това на газираните напитки, има леко увеличение. Скокът на цените на цигарите пък не отказва пушачите и от 1565 цигари на домакинство сега вече се потребяват 2171 цигари.

Глезотии

За периода се отчита ръст на консумацията на шоколад, мед и кафе. Така през 2020 година сме купували средно по 3,5 кг шоколад, сега се падат по 4,9 кг. При меда увеличението е от 2,1 кг на 2,9 кг, а консумацията на кафе се е повишила с 1 килограм и достига 5,1 кг. Наблягаме и на сладките изделия повече и от 13,1 килограма на човек на година вече консумираме 15,2 килограма.

От плодовете най-купувани са дини и пъпеши. Според статистиката домакинствата купуват средно по 25,4 килограма на година. Вторият фаворит на българина са ябълките, като консумацията средно на домакинство е 22 кг, но има спад с 1 кг за период от 4 години. Сред любимите плодове на българина са и бананите, като консумацията им е скочила от 17 на 20 килограма.

Консумацията на яйца се е повишила през последните четири години от 278 на 289 броя. Така почти всеки ден слагаме на трапезата си яйце. От месото най-желано е свинското, защото и цената му е най-достъпна.

От 23 килограма свинско през 2020 година сега вече консумираме средно по 27,2 кг. При агнешкото дори има намаление от 2,5 кг на година на 2 кг. Расте и консумацията на пилешко месо, като вече ядем средно по 25,5 кг. И каймата си остава сред най-предпочитаните месни продукти, като ядем по 17 килограма на година. За изминалите 4 години тенденцията е и към спад на потреблението на олио, като за миналата година сме ползвали средно по 27,8 кг. Потреблението на масло пък расте от 2,7 на 3 килограма на година.

Цената на гроздето се е повишила с над 300% от 2014 до 2024 година, сочат данни на НСИ. Така от 1,11 лв. за кило е скочило на 3,34 лева. В челната тройка по ръст на цени е и зелето, което е скочило с 267% и от 0,62 лв. вече се продава на 1,66 лева за кило.

Пиперът държи бронза по поскъпване с 239%, като цената му се е повишила от 1,36 на 3,25 лв. за кило. Кашкавалът е поскъпнал от 11 лева през 2014 година на 20 лева през тази, а сиренето от 5,77 лв. за кг на 13,66 лв.

Елена Иванова