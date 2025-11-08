Н амаленията по случай Черния петък на техника се смалиха от няколко лева до няколкостотин лева за по-скъпите уреди. Това установи проверка на „Телеграф“ в страниците на някои от търговците на техника. От няколко години промоциите на търговците продължават повече от едно денонощие и реално кампанията се прилага за 30 дни. В момента на страниците на някои от търговците са обявили предварителен Черен петък, но намаленията са далеч от очакваните по случай кампанията. Например има книги, пъзели, игрални конзоли, които са с около 10% по-евтини. При техниката пък например се продава смартфон за 160 лева, вместо за 200 лв. Телевизор пък е намален от 1700 лв. на 1600 лв. Само с 20 лв. пък е намален смартчасовник, на който редовната цена е 80 лв.

Изгодно

На изгодни цени обаче може да се купят спортни дрехи, където намаленията стигат 60%. Така има маратонки на известни брандове за 60-80 лева, намалени от 160 лв. Също така се предлагат дрехи за спорт и свободно време с големи отстъпки.

Все още обаче Черният петък за повечето търговци тепърва предстои и е хубаво хората за изчакат, защото тогава и намаленията може да са по-добри.

Препоръки

Габриела Руменова от платформата „Ние, потребителите!“ сподели няколко препоръки за хората, които ще се впуснат в кампанията. Тя припомни, че за да е реално намалението, старата цена трябва да е прилагана поне един месец и всеки, който е избрал даден продукт, е хубаво да има наблюдение върху него. Във връзка с еврото трябва да са посочени старата цена в левове и новата с намалението в левове и в евро, т.е. да има 3 цени. Също така е хубаво да се проверява, ако е посочен процент, дали е вярно изчислението. И ако е частично, да са посочени групите стоки, за които важи, посочи Руменова.

Съветите на експерта са предварително хората да си набележат какво им е необходимо и да не пазаруват емоционално. След като са избрали какво ще си купят, да следят динамиката на цената му и да проверяват на различни места. Хубаво е да знаят, че един и същи продукт може да е на различна цена при един и същи търговец. Тя може да зависи от канала за продажба, а именно дали е физически обект, електронен магазин или приложение.

Елена Иванова