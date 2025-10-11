М оже и да не ви се вярва, но 150 лева за смяна на гуми от най-масовите размери вземат в София в първите по-студени дни на октомври, показа проверка на „Телеграф“. Тази година преобуването на автомобилите подрани заради комбинацията от средиземноморски циклони и студен въздух от север, които доведоха първия сняг у нас.

Снегът вече превзе старопланинските проходи.

С около 20% са се повишили цените за същата услуга в сравнение с миналата година. От големите гумаджйници в столицата твърдят, че причината е свързана с липсата на достатъчно механици и повишаването на трудовите възнаграждения в сектора. София традиционно държи най-високите цени, следвана от големите областни градове като Пловдив, Варна и Бургас. Високият наем и работни заплати оскъпяват значително услугата. Сервизите на официалните представителства на марките и големите вериги като „Примекс“, „Диана“ и др. са по-скъпи, но обикновено предлагат най-новото оборудване и най-високо качество на баланса. В София подмяната на четирите колела с гуми от масовите размери – R14 до R16 и R17 до R19, излиза между 80 лв. и 130-150 лв. Сравнително по-евтино е, ако гумите се подменят в сервиз в провинцията, където цената може и да е на 50% по-ниска от тази в столицата.

Изобилието от гуми е огромно, но цените не падат.

Някои търговци все още предлагат и бонус с безплатен монтаж при покупка на чисто нови гуми. Такава оферта има при покупка при някои от официалните дилъри на автомобили в сервизите им, докато при големите вериги липсва. „Просто всички купуват от нас, няма смисъл да им правим отстъпка“, коментира един от дилърите.

Сезони

Наблюдава се и тенденция шофьорите все по-често да поставят всесезонни гуми. Според мнозина климатът вече се е изменил и ги „няма онези зими от Татово време“. В големите градове като София, Пловдив и Варна пътищата често са почистени и температурите рядко падат трайно под минус 5 градуса по Целзий и всесезонните гуми се справят добре.

Всесезонните гуми са оферта само за града.

Ако ходите предимно на почивка в Гърция, също може. Но при положение че сте активен шофьор в България и често преминавате планинските проходи или катерите планините, за да ходите на ски и т.н., не бива да има компромис с избора на гуми. Всесезонните гуми никога нямат сцеплението и късия спирачен път на истинската зимна гума, която е с по-мека смес и по-дълбоки ламели, особено при температури под минус 7 градуса по Целзий, както и на чист лед. Все пак всесезонният вариант е за шофьори, които карат предимно в София, Пловдив и Варна, и за автомобили с малък годишен пробег до 10 000-15 000 км. Активни водачи, които правят по 5000 км месечно, няма защо да правят компромиси.

Часове

От тази седмица е започнало записването за монтаж на гуми, като вече се дават часове за след 10 дни, тъй като времето застудя и хората масово тръгнаха да сменят гумите. „Най-изгодно е гумите да са на джанта, тогава цената е по-ниска, ако не се прави баланс. Но е хубаво поне на 2 години да се балансират, предвид че и пътищата у нас не са от най-добрите в Европа“, обясни механик. Друг бюджетен вариант е да се ползват вече споменатите всесезонни гуми. „В Гърция масово се кара с всесезонни гуми, но те имат изискване за зимни гуми. Ако автомобилът не е снабден с такива, то задължително трябва да има вериги в багажника. Хванат ли при проверка, че колата не е снабдена с такива, глобите са жестоки“, разказа шофьор от Петрич.

Евтино

Българите не се подчиняват на максимата, че много често евтиното излиза скъпо и предпочитат нови, но възможно най-евтини гуми. Масово се купуват такива, произведени в Китай или Турция. Според пътни експерти обаче шофирането, особено със зимни гуми, които не са от утвърдени производители, особено втори-трети сезон, крие своите рискове най-вече при мокра и хлъзгава настилка. С бума на SUV и Crossover автомобилите и подобни 17-инчови гуми размерът стана изключително масов и е често срещан при Dacia Duster, Nissan Qashqai, Kia Sportage и т.н., които масово се карат от средния клас българи в големите градове. Затова и собствениците им имат по-голям избор от марки и по-добри цени, тъй като те се произвеждат в най-големи количества. При големите търговци има и много оферти за купуване на лизинг, често с промоции без оскъпяване, което е по-изгодно, отколкото евтини гуми от неизвестни марки.

КАТ прави хайка след месец

У нас проверките с какви гуми е оборудван автомобилът по традиция започват на 15 ноември. От тази дата Законът за движение по пътищата повелява, че е задължително дълбочината на грайфера да е над 4 мм. Това изискване важи до 1 март. Няма изискване гумите да бъдат непременно зимни, но е препоръчително. За климата в България най-добре е да сложите летни гуми в началото на април и да ги махнете в края на октомври. Тези препоръки се дават от специалистите в големите сервизи, както и от по-опитните автомобилисти.

Захари Белчев