Д нес се навършват 61 години, откакто песента „Мила Родино" е обявена официално за национален химн на Република България, а историята на българския химн е показана в изложбата „Дългият път на националния химн" край Паметника на свободата на връх Шипка, предаде БГНЕС.

Експозицията е дело на Националния парк-музей „Шипка – Бузлуджа" и включва 16 пана със снимки, документи, текстове и нотни партитури на химните през годините, картички и други.

Чрез тях всеки може да научи повече за дългата, но малко известна история на българския химн. За създаването на изложбата НПМ „Шипка – Бузлуджа" са получили съдействие от Българската телеграфна агенция, историческите музеи в Свищов и Панагюрище, Държавна агенция „Архиви", Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий", Национална художествена галерия – София, Фондация „Петко Стайнов", както и от частни колекционери.

Паната ще останат край Паметника на свободата до 31 октомври.