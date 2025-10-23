Т ротинетките излизат от играта в Асеновград! Общината официално забрани карането им в пешеходните зони, след като в рамките на само два месеца в града са станали няколко инцидента – пострадаха дете, тийнейджърка, 10-годишно момче и възрастна жена.

Решението е записано в новите промени в наредбата за безопасността на движението и цели да сложи ред в хаоса по улиците.

С новите правила се забранява возенето на втори човек, карането без ръце и използването на мобилен телефон по време на движение.

Минималната възраст за шофиране на електрическа тротинетка по улиците вече е 16 години, а 14-годишните могат да карат само по велосипедни алеи.

Непълнолетните ще трябва задължително да носят каски, а нарушителите рискуват глоби.

Мярката идва след тревожна статистика – само за едно лято тротинетките в Асеновград се превърнаха в опасност за пешеходците.