Н иколай Попов, бащата на Сияна, която загина при катастрофа край село Телиш, на пътя Бяла – Ботевград, разпространи видео в профила си във фейсбук, на което се вижда как двама младежи шофират с 300 км/ч на Околовръстното шосе в София.

Възмутеният Попов коментира към кадрите: Двама келеши се движат с 300 км/ч на околовръстното в София. За тях няма закони и ограничения? Ако убият някого? Нечие дете? Според тях всички ние сме: Аматьори……“

От кадрите не става ясно кои са мъжете и откъде е видеото. На записа се вижда как един мъж кара автомобила, докато спътникът му показа на приложение на телефон развитата скорост от 301 км/ч. Видеото е озаглавено „Аматьори“.