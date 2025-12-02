П ървите евромонети, които БНБ и банките пуснаха вчера, вече плъзнаха по колекционерските групи във Фейсбук. Предприемчиви българи предлагат стартовия комплект на нумизмати от чужбина по 35 долара, което е равно приблизително на 60 лева и е три пъти повече, отколкото е цената у нас, показа проверка на „Телеграф“.

Монетите с българска национална страна скоро ще влязат във всеки джоб. Но стартовите пакети са ценни с това, че съдържат метални пари в запечатан плик, които не са докосвани. Това ги прави търсени и от колекционери.

Дебют

Дебютът на българските евромонети обаче донякъде бе засенчен от последната възпоменателна златна пара с номинал в левове – тази с образа на патриарх Евтимий Търновски, която БНБ пусна в обращение на 24 ноември. Пред централната банка вчера имаше солидна опашка, като голяма част от хората се редяха именно за златната пара, други – за стартовите комплекти с български евромонети, а трети – и за двете. Чакаше се повече от два часа. Имаше списък, като до 11 часа вчера в него се бяха записали 150 души.

БНБ пуска златен „Иван Рилски“ догодина

Много от нумизматите, дошли за златния патриарх Евтимий, се възползваха от случая и си взимаха и стартов пакет, за да си обогатят колекциите. Такъв е случаят с Кристиян Гарев: „Взех си златна монета и стартов пакет от евромонети. Интересът наистина е голям – към монетата конкретно, към пакетите не знам. Взех стартов пакет, за да имам монети, които няма да са циркулирали в обращението, ще са напълно нови. Те не са за харчене, аз колекционирам и искам да имам такива в максимално добро състояние“.

Интерес

По думите му такъв интерес към възпоменателна монета не е имало в последните 2-3 г. и чакането в продължение на два часа си е заслужавало. Златната пара с патриарх Евтимий се оказа особено търсена от колекционерите заради историческата символика и на второ място – защото тя ще е последната с номинал в левове. Цената й е 2590 лева при закупуване от БНБ, а на вторичния пазар стига до 3000 лева.

На опашката пред БНБ имаше и граждани, които бяха дошли специално за стартовия комплект с евромонети, които се продават по 20 лева. „Искам да взема за внучката един пакет. Имат историческа стойност. Това са първите евромонети, които влизат официално в България“, споделя мъж от опашката.

БНБ с подробности за еврото!

Други пък се чудят защо хора като него се редят пред БНБ, след като стартов пакет може да се закупи и от банките, без да се чака на опашка.

Заредени

Проверка на „Телеграф“ показа, че не всички банки вчера бяха заредени с българските евромонети. В ЦКБ например стартови пакети нямаше и служители съветваха клиентите да ги търсят в пощите. В Централна поща пък отпращаха хората към банките. В Пощенска банка стартови пакети имаше и служителката сподели, че интересът е голям – само при нея до обяд са били продадени 20 комплекта. Оказа се обаче, че не може да се плати с карта, а само в брой.

В Банка ДСК също имаше стартови пакети с българското евро. Там пък беше обратното - не можеше да се плати в брой, а единствено с карта. Другото условие е да си клиент на банката, сигнализираха читатели пред „Телеграф“. При продажбата кредитните институции задължително искат лична карта.

Не могат да се ползват преди 1 януари

Стартовите пакети за физически лица съдържат монети на обща стойност 10,23 евро или 20 лева, за колкото се и продават. Има и комплекти за юридически лица на стойност 102,30 евро (200 лева). И двата вида не могат да се ползват преди 1 януари, когато еврото официално става платежно средство у нас. Основната цел на пускане на комплектите е гражданите да имат време да свикнат с новите пари.

ЗАРАДИ ПРИЕМАНЕТО НА ЕВРОТО: Левът става хит сред колекционерите

Стартовите комплекти за физически лица съдържат 42 евромонети с българска национална страна от всички номинали. Така например има по две монети от по 1 и 2 евро, 4 от 50 евроцента и 9 от 1 цент. Физическо лице има право да закупи до 2 стартови комплекта на една трансакция.

Паисий и св. Иван Рилски остават в джоба

Българските евромонети с национална страна са отсечени в Монетния двор, а дизайнът им е одобрен от Европейската централна банка. На тях можем да видим познати от металните левове и стотинки образи. На монетата от 2 евро е изобразен Паисий Хилендарски. С надпис на кирилица вдясно е държавата на емисия – „БЪЛГАРИЯ“. Вляво от изображението на Паисий са разположени надпис на кирилица ЕВРО и годината на емисия „2026“. На едната половина на гурта е изписано „БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ“, а на другата - обърнато е изписан същият надпис.

На монетата от 1 евро е изобразен св. Иван Рилски. С надпис на кирилица вдясно е държавата на емисия - „БЪЛГАРИЯ“, а вляво от изображението на светеца са разположени надпис на кирилица „ЕВРО“ и годината на емисия „2026“.

На монетите от 50, 20, 10, 5, 2 и 1 цента е изобразен Мадарският конник. С надпис на кирилица отгоре е държавата на емисия - „БЪЛГАРИЯ“, а отдолу - „СТОТИНКИ“. Вдясно е годината на емисия „2026“.

Кристин Лагард: Остава още месец!

Остава един месец до присъединяването на България към еврозоната и новите български монети ще започнат да циркулират в еврозоната!

Това написа президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард по повод на предстоящото влизане на България в еврозоната на 1 януари 2026 г.

При неотдавнашното си посещение у нас в началото на ноември Кристин Лагард заяви, че за Европа е удоволствие да приветства България като 21-вия член на еврозоната.

София Симеонова