С поред оценка за целия ЕС, бурното време, което връхлетя Европа това лято, е причинило икономически загуби от най-малко 43 милиарда евро, като се очаква разходите да нараснат до 126 милиарда евро до 2029 г., предава Guardian.

Непосредственият удар върху икономиката от едно-единствено брутално лято на жеги, суша и наводнения възлиза на 0,26% от икономическото производство на ЕС през 2024 г., според бързия анализ, който не е представен за експертна проверка, но се основава на връзките между метеорологичните условия и икономическите данни, публикувани в академично проучване този месец.

Най-големите щети са нанесени в Кипър, Гърция, Малта и България – всяка от които е понесла краткосрочни загуби над 1% от „брутната добавена стойност“ (БДС) за 2024 г., мярка, подобна на БВП. След тях се нареждат други средиземноморски страни, включително Испания, Италия и Португалия.

Икономистите от Университета в Манхайм и Европейската централна банка определиха резултатите като „консервативни“, защото не отчитат рекордните горски пожари, които опустошиха Южна Европа миналия месец, нито пък сложния ефект от екстремните метеорологични явления, които се случват едновременно.

Сериш Усман, икономист в Университета в Манхайм и водещ автор на изследването, заяви, че „навременните оценки“ на изследването биха могли да помогнат на политиците да насочат подкрепата си при липса на официални данни. „Истинските разходи за екстремни метеорологични условия излизат наяве бавно, защото тези събития засягат живота и поминъка чрез широк спектър от канали, които се простират отвъд първоначалното въздействие“, добавя той.

Учените се надпреварват да установят до каква степен глобалното затопляне е влошило ужасяващите метеорологични крайности това лято, като проучванията показват, че климатичните промени са направили парещо пожароопасно време 40 пъти по-вероятни в Испания и Португалия и 10 пъти по-вероятни в Гърция и Турция. Смята се, че броят на смъртните случаи от „тихо опустошителна“ юнска гореща вълна се е утроил в 12 големи града поради замърсяването, което затопля планетата.

Докато повечето изследвания на икономическите разходи от климатичните промени разглеждат преките въздействия, като например унищожени активи или застраховани загуби, авторите на новото проучване са използвали исторически връзки между бурното време и икономическия резултат, за да обяснят ефектите на доминото, като например ограничените часове, през които строителите могат да работят по време на горещи вълни, или прекъсването на времето за пътуване до работа след наводнения, които повреждат железопътните линии.