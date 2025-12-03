П ълен хаос на българо-гръцката граница! Пътуването към Гърция през ГКПП „Кулата“ беше СПРЯНО заради масов протест на гръцките фермери, които отново извадиха тракторите и блокираха пътищата.

Още преди обед колоната от коли и тирове започна да набъбва, а българската полиция обясни на шофьорите: „Не можете да минете – Гърция е блокирана!“

Протестиращите земеделци са спрени първоначално от полицията край Сидирокастро, но хитро обходили трасето и продължили към границата. По последни данни поне 300 трактора се опитват да стигнат до Кулата – картина като от бунт на колела.

Голяма блокада вече задръсти района на Серес. Огромната колона от трактори е спряна, но машините стоят на пътното платно и правят пропускането невъзможно. Заради опасност пътуващите да попаднат в капан, гръцката полиция официално предупреди към 14:00 ч., че СПИРА всяко движение към Гърция на „Кулата-Промахон“.

От Гранична полиция съветват хората да минават през ГКПП „Илинден-Ексохи“, който засега е отворен.

Фермерите настояват границата при Кулата да остане блокирана дълго. Въпросът е дали гръцките власти ще им позволят повторение на старите сцени – когато дни наред тракторите стояха на бариерата, фермерите пиеха узо, слушаха сиртаки и държаха двете страни напълно откъснати.

Владимир Симеонов