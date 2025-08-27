Д ив екшън заради книги спретнаха двама бабаити. Ченгета разтуриха нелегална сергия за книги в центъра на Бургас, а продавачите с вид на силни момчета се заканват да чупят телефони, пише "Флагман".

Скандалът се разигра на главната в Бургас, където гастрольори - книголюбители незаконно са си опънали сергията с четива втора употреба.

Около 14:00 ч. в сряда обаче на най-оживената част на пешеходната улица "Александровска" в морския градсе появяват полицаи от Първо РУ-Бургас и служители на Дирекция „Управление при кризи и обществен ред и сигурност“ (УКОРС). Униформените разтурят нелегална сергия за книги, разположена на голяма кръгла пейка пред хипермаркет.

Двамата мъже продавачи, които, по техни думи, са родом от Пазарджик, но живеели в София от 15 г., решили да дойдат на морето, "за да изкарат някой лев", продавайки книги втора ръка.

При извършената проверка се установява, че "търговците" не разполагат с необходимите документи и разрешения за дейността. Книгите им са конфискувани.

От продажбата на книгите успявали да изкарат едва по 20 лева на ден – сума, която едва покривала храната им. Част от книгите получавали от случайни хора, които им ги носели директно на място, за да бъдат препродадени, става ясно от публикацията.

Напрежение настъпило, когато един от "продавачите-гастрольори" заявил, че конфискацията на книгите му щяла да го „принуди“ да започне да краде, тъй като, според думите му, държавата не му оставяла друг изход.

Разгневен, че го снимат на улицата, той скача на репортер от медията със заплаха, че щял да счупи телефона.

"Бургазлии им знаем номерата и наглото им поведение, именно затова не се спираме пред сергията им, за да си купим книги. Само туристите все още се хващат на въдицата, ако си харесат някое заглавие", споделя продавачка от близкото кафене.