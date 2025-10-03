BG Alert преди минути се включи, за да предупреди всички да се евакуират от в.с."Елените", тъй като в следващите часове се очаква засилване на дъжда и нов потоп.

ВОДНИЯТ АД НА ЧЕРНОМОРИЕТО: Броят на жертвите расте! (ВИДЕО)

Хората са призовани да се изтеглят незабавно към кметството в Свети Влас. Малко по-рано в петък вътрешният министър Даниел Митов предупреди да се спазват указанията на властите и при нужда на евакуация - да се направи.

Припомняме, че около 11 часа през деня бедствие с невиждани размери удари Елените и Свети Влас. Нанесени са колосални щети.

ВОДЕН АД НА ЮЖНОТО ЧЕРНОМОРИЕ: Задействаха масова евакуация! (СНИМКИ+ВИДЕО)

До този момент е известно, че има минимум 3 жертви - багеристът Цанко Ц. от Неселър, Шабан Н. от Руен и граничният полицай Стефан С. от бургаското село Извор, писа Флагман.бг.