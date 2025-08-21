Н ови дронове, лодки и облекла, които да се ползват от доброволните формирования, общините и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) ще бъдат закупени с осигурени от държавата 14 милиона лева. Това обяви министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов и уточни, че средствата са осигурени по проект на Програма „Развитие на човешките ресурси“ (ПРЧР).

„Предвиждат се и обучения на доброволците, за да могат те по най-добрия начин да изпълняват своите дейности“, обяви още Гуцанов.

Герои

„Пожарникарите и доброволците са герои“, каза социалният министър и изказа благодарности за тяхната работа. „За нашето министерство е чест, че можем по някакъв начин да помогнем, за да бъдат преодолени бедствията“, подчерта той и добави, че по преценка на експертите в неговото ведомство в края на тази година може да бъде закупена техника.

„Благодарим за подкрепата, заяви директорът на ГДПБЗН главен комисар Александър Джартов. Въпреки че пожароопасният сезон не е свършил, вече започваме да мислим за това как да сме по-добре подготвени за следващия път“, посочи той. Джартов увери, че средствата ще бъдат инвестирани целесъобразно, което ще помогне и на пожарникарите, и на доброволците следващия път да се справят по-добре и да се намалят щетите от пожарите. „Предстои да идентифицираме конкретните потребности“, каза Джартов. И подчерта, че е изключително важно доброволците да са максимално добре подготвени с лични предпазни средства, с които да подпомагат пожарникарите.

Участия

„Доброволните формирования по Закона за защита при бедствия са участвали в над 200 случая, при които са подпомагали пожарната служба“, съобщи Джартов и посочи, че оборудването се амортизира, поради което се използват различни инструменти, за да се осигурява допълнение. Малко над 3500 са регистрираните към ГДПБЗН доброволци в почти 250 формирования

„Дроновете са шест, закупени миналата година, които се използват при пожари с по-голяма площ или на недостъпни терени“, информира още той. По думите му ГДПБЗН има сключен договор за 37 пожарни автомобила тежък тип, които могат да пренасят 8000 литра вода. „Има и договор за 120 автомобила лек клас. Очаква се дирекцията да сключи договор и за 127 коли среден клас“, обясни Джартов. „Никога в историята си пожарната не е била по-добре оборудвана с автомобили и лични предпазни средства“, категоричен е директорът на службата.

„Това финансиране е добра възможност да направим сериозна крачка в подобряването на материалното обезпечаване на доброволците“, смята председателят на Управителния съвет на Националната асоциация на доброволците в Република България (НАДРБ) Ясен Цветков.

Людмил Христов