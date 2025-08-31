Г раждани затвориха републиканския път за София. Протестиращи срещу безводието блокираха пътя Бяла – Ботевград до плевенското село Ясен.

Протестът започна с автошествие от парк „Кайлъка“, което премина по улиците на Плевен. Участниците се събраха край пътния възел и блокираха движението в двете посоки. Те обещаха периодично да пропускат автомобили, за да намалят образувалите се тапи.

Основното искане на протестиращите, според организатора Борислав Цветанов, е да има решение на проблема. Той заяви, че им е омръзнало от обещания и вече те ще казват какво трябва да се случи, защото държавата не се справя с проблема.

Според него за изграждането на язовир „Черни Осъм“ трябва да се иска съгласието на всички кметове в района и след това да се пристъпи към осъществяването на проекта, против който са се обявили мнозина.

Като най-краткосрочна мярка за справяне с водната криза, Цветанов смята, че трябва да има вода в тръбите и спешно да се подмени тръбопровода от Черни Осъм към Плевен с два надзора и с обществен контрол.

Протестиращите имали шест или седем искания, които ще бъдат обявени на протеста тази вечер пред сградата на Общината в Плевен. „Това би помогнало Плевен да има вода“, категоричен беше Цветанов.

Той каза още, че знае, че има неизползвани водоизточници, които са запечатани. Според него това са прави умишлено, за да може да се обяви бедствено положение, да се премахнат процедурите по Закона за обществените поръчки и отпуснатите пари да се усвоят от определени фирми,

Блокадата на пътя ще продължи до 17:00 ч. след това протестът се мести пред сградата на Общината.

Преди две седмици се състоя първият протест за това лято срещу водния режим и безводието в Плевен и населени места в областта. Миналата неделя имаше втори протест. Тогава се чуха призиви, че ако проблемът не започне да се решава, ако няма конкретни действия и ефект от тях, може да се стигне и до блокиране на главни пътища.

В четвъртък повече от четири часа продължиха изслушванията на експерти и граждани за водната криза на заседание на Общинския съвет в Плевен.

Проблемът с водоснабдяването изкара плевенчани и миналата година на протести, които започнаха в началото на декември. Девет бяха протестите в Плевен в края на миналата и началото на тази година. При всеки един от тях и тогава за кратко беше блокиран пътят Бяла - Ботевград на пътния възел при село Ясен.

