М айсторът кулинар Иван Костов подреди богата трапеза на празничен банкет в Симитли. Една от колоритните кукерски групи в общината - „Центъро“, събра приятели и жители на селото на общо веселие.

Настроението поддържаше обичаният в целия регион оркестър „Живко бенд“, който изправи всички на крака с дълги хора и жизнерадостни мелодии.

Традицията на кукерството събира и пази духа на общността. За сурвакарската група „Центъро“ най-важното е не веселбата, а съхранената традиция. Кукерите са символ на обичая да се прогонват злите сили и да се посреща новата година с надежда за здраве и плодородие. Те са предвестници на доброто, на новото начало и на благоденствието.

Тази година празникът имаше и благотворителна кауза - организаторите поставиха кутия за дарения в помощ на 19-годишната Валентина от Симитли, която се бори със сериозно заболяване. Момичето страда от автоимунен енцефалит, рядко заболяване, което изисква продължително и скъпоструващо лечение.

Летните сбирки също вече са част от живата традиция - повод всички да се съберат, да споделят радост и да покажат, че празникът не е само обичай, а и начин на живот. Защото в това е силата на кукерството - да обединява поколения, да пази духа на селото и да предава на младите ценността на българските обичаи.

Владимир Симеонов