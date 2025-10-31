С тартира акция „Зима“ тя ще се проведе на територията на цялата страна. Днес от отдел „Пътна полиция“ към Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) обявиха началото на ежегодната Акция „Зима“. Водачите на автомобили са задължени от 15 ноември до 1 март да шофират с гуми, подходящи за зимни условия. Акцията ще продължи до края на месец ноемри и ще бъде разпределена на три кампании. От 1 до 10 ноември полицията ще следи за безопасността на всички водачи на превозни средства, независимо моторни, безмоторни или индивидуални електрически, каза пред „Телеграф“ комисар Мария Ботева, зам.-директор на отдел „Пътна полиция“ към ГДНП.

„През тъмната част на денонощието карането на тротинетки не могат да бъдат управлявани, както и деца ненавършили 16 годишна възраст“, каза още Ботева. От 10 до 20 ноември ще се проведе втората част на кампания, в която акцент ще са пешеходците. „Нерядко сме свидетели на това как пешеходците застрашават живота на останалите участници в движението“, посочи Ботева. В третата десетдневка ще се обърне по-сериозно внимание на спазването на Закона за движение по пътищата от шофьорите. Ботева припомни, че от 15 ноември са задължителни автомобилните гуми за зимни условия. Гумите трябва да са неизносени, неизтъркани, с минимална дълбочина на протектора не по малко от четири милиметра, обясни тя.

Личното ни нехайство и безотговорност са причината да изпадаме в лоши ситуации през зимата, каза Иво Кацаров, главен секретар на Държавна агенция“ Безопасност на движението по пътищата“. Той прикани шофьорите да се подготвят преди да настъпи зимата.

Емил Панчев, директор на Съюза на българските автомобилисти се обърна към младите шофьори и ги прикани да бъдат внимателни, тъй като са зачестили произшествията с водачи, с по-малко от две години стаж зад волана. “Всички сме на пътя и виждаме какво се случва когато човек не е внимателен и неподготвен. Ако сме добре подготвени сега, когато настъпи зимата няма да бъдем изненадани“, каза Д-р Надежда Тодоровска от Българския Червен кръст. „Шофьорите трябва да проверят аптечката в автомобилите си, защото с изправна такава може да се спаси живот“, добави още тя.

Стефани Георгиева