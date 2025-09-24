З аповед за незабавна евакуация на десетки семейства в столичния квартал „Хаджи Димитър", които обитават жилища в блокове над строежа на метрото. В няколко от сградите вече са се появили видими пукнатини, а живущите са подложени на силен стрес и несигурност. До момента общината не е осигурила подслон за всички засегнати. На 5 ноември, ако хората не напуснат доброволно домовете си, ще бъдат изкарвани принудително.

Само на някои семейства е била отпусната финансова помощ, с която да наемат временно жилище, но мнозина остават без яснота къде ще бъдат преместени и за колко време. Част от хората настояват за по-конкретни ангажименти от страна на институциите и категорични гаранции за безопасността им, пише NOVA.

 „Най-важната е безопасността – след проверки се доказа, че сградата е опасна за живот и следва живущите в нея да бъдат евакуирани. С мой доклад и заедно с кмета Терзиев от СОС е отпусната парична помощ за хората тук”, заяви кметът на „Подуяне” Кристиян Христов.

Той обеща, че след дълги ремонти хората ще могат да се върнат отново в домовете си.

Живущите обаче изразиха своите притеснения.

„В продължение на 2 години живеем в абсолютен риск не защото не се страхуваме за живота си, а защото няма къде да отидем. През август 2023 г. пропадна булеварда срещу блока, а след това и самата ни сграда започна да се руши”, разказа жител на блока.

Неин съсед пък заяви, че са им отпуснати около 580 на месец, но това е напълно недостатъчно, за да успее да си наеме ново жилище.

"Метрополитен" ЕАД излязоха със становище по случая:

"Във връзка с възникналата аварийна ситуация с бл.2, вх.”А” и „Б” в ж.к. Хаджи Димитър, район Подуяне,
Ви информираме, че от страна на „Метрополитен” ЕАД е възложена и изпълнена геотехническа експертиза за конкретната сграда през м.януари 2024 г., а именно:
Предвид извършените геоложки обследвания и анализ на конструкцията на сградата, както и голямото отстояние от изграждащия се тогава тунел на метрото – 95 м., заключението е:
-При строително-монтажните работи по време на изпълнението на метротунела не са нарушени нормите и правилата, които засягат околното пространство.
-Сляганията в зоната на влияние на този участък са в рамките на допустимото, като са минимални и получавани при всяко подземно строителство както в България, така и в чужбина.

Становище относно образувана в Направление „Архитектура и градоустройство“ – СО административна преписка по повод критично експлоатационно състояние на бл. 2 в ж.к. „Хаджи Димитър“, район „Подуяне“ – СО.

В Направление „Архитектура и градоустройство“ – СО е постъпил сигнал с от живущите в бл. 2, ж.к. „Хаджи Димитър“, относно появили се пукнатини с неустановен произход, които застрашават живота и здравето на обитателите. По повод твърденията и констатации от извършена проверка на място от длъжностни лица на НАГ – СО със заповед на главния архитект на СО е назначена комисия със задача обследване състоянието на жилищната сграда. Участници в комисията са длъжностни лица на район „Подуяне“ – СО, служители на НАГ – СО, представители на „Метрополитен“ ЕАД и външни експерти.

На проведено на 08.02.2024г. заседание на горепосочената комисия е представена геотехническа експертиза, изготвена от фирма, възложена от „Метрополитен“ ЕАД. В същата са изнесени данни, че укрепването на сградата е изключително скъпо и трудно и се съветва сградата да бъде премахната. Като по-лека мярка се препоръчва инжектиране на земната основа с достатъчно налягане на инжекционен разтвор, като за целта се изготви и реализира проект за усилване на земната основа. На заседанието на комисията е взето решение за извършване на мониторинг и наблюдения на деформациите от страна на „Метрополитен“ ЕАД.

В НАГ – СО са постъпили множество последващи сигнали за новообразувани пукнатини в сградата. В тази връзка и след извършени нови проверки на място от служители на Направлението, след изготвен доклад от главния архитект на СО арх. Богдана Панайотова е сключен договор между Столична община и „УАСГ-ЦНИП“ ЕООД за изготвяне на конструктивно обследване на сградата. В изготвения междинен доклад от специалистите на Университета по архитектура, строителство и геодезия същите алармират, че в сградата са констатирани пукнатини с недопустим характер, дефекти от аварийно състояние, както и възможност за прекъсване на ВиК и ел. инсталациите вследствие възникналите деформации. На 27.03.2025г. в деловодството на НАГ – СО е входирано изготвената от „УАСГ-ЦНИП“ ЕООД конструктивна експертиза.

Във връзка с гореизложеното и предвид констатираната реална опасност за живущите в сградата и във връзка с предоставените правомощия на кмета на район „Подуяне“ – СО от главния архитект на Столична община са изпратени 3 броя писма до кмета на районната администрация, от 05.12.2024г., 07.04.2025г. и 03.09.2025г., за извършване на незабавна евакуация на живущите с оглед тяхната безопасност.

След проведена среща в Направление „Архитектура и градоустройство“ – СО с представители на етажната собственост на жилищната сграда, на която присъства и кмета на район „Подуяне“ – СО, беше обсъдена възможността Столична община да възложи и финансира изготвянето на проектна документация за възстановяване на процесната сграда. Във връзка с поетия ангажимент бяха изпратени покани за предоставяне на оферти за горепосочените дейности. В Направлението постъпиха 4 броя оферти. Готовност да изготвят инвестиционни проекти са изразили както частни проектанти, така и държавни структури.

Към настоящия момент постъпилите оферти се разглеждат и след избор на изпълнител дейностите по проектиране ще бъдат възложени на същия. Сключването на договор ще бъде съобразено изцяло със Закона за обществените поръчки.

евакуация Хаджи Димитър Софийска община Метростроеж Опасни сгради