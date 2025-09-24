З аместник-изпълнителният директор на БФC Добрин Гьонов, обяви, че съвместната пресконференция с НАП и ГДНП е отменена, тъй като е установено, че част от футболистите, замесени в казуса със зaлагания на мачове, са го правили на срещи на своите отбори. Зaлози са правили още треньори и други служебни лица в клубовете.

„Преди година започнаха разговори, за да изчистим българския футбол. На 10 септември тази година постъпи официално писмо от ГДНП в деловодството , в който ни представиха списък с 46 имена на служители от 9 кръг на Първа лига и 10 на Втора професионална лига са зaлагали на срещи от българското първенство“, разкри Добрин Гьонов.

„Това на база дисциплинарния правилник, ДК е взел решение да ги накаже с парична санкция от 10 хиляди лева. Докато не бъде изплатена тази санкция да бъдат със спрени състезателни права. Това е решение на ДК от миналата седмица“, продължи Гьонов.

„Днес беше предвидена пресконференция на трите институции, но снощи беше взето решение тя да бъде отменена, защото проверката продължава.“

„Беше установено, че част от футболистите са зaлагали и на собствени мачове. Буди съмнения за манипулиране на мачове и беше взето решение пресконференцията да бъде отложена, когато имаме повече яснота“, разкри още Добрин Гьонов.

Президентът Георги Иванов също взе отношение по темата:

„Ние не може да кажем кой е манипулирал. При нас идва писмо, с имената на хората, които са зaлагали в компаниите. Вече прокуратурата се занимава с тези футболисти, върху които има съмнения, че са зaлагали на собствени мачове.

Некомпетентни хора коментират неща, които са доста сериозни. Аз не знам как се казват тези футболисти. Искам тези футболисти да спазват правилата. Футболистите са предупредени преди една година, че ще има такива проверки. Ние сме административен орган.“

Мила Христова, член на Борда и първи вицепрезидент на ФИФПРО, също коментира казуса: „Темата за зaлаганията и участията в подобни действия е част от нашите събирания с капитаните и е част от темите, които се разискват от редовните срещи, които асоциацията провежда с футболистите на всеки един отбор. Всеки един футболист, който подписва своя стандартен трудов договор с клуб, участник в българското първенство, вътре е заложена забрана да участва в залагания на мачове на своя клуб или на български клуб участник в българското първенство, в ПФЛ, а също така и на мачове, в които клубът участва в международни турнири. Ние като асоциация във връзка със скандала, който се разрази миналата седмица сме оказали помощ на всеки един футболист. Ние сме против действия, които уронват престижа и интегритета на българския футбол".