Алберт трябва да търси добро каране, а не да се обременява с мисъл за класиране

Л егендата в алпийските ски Петър Попангелов направи своите прогнози за игрите в Торино. "За Алберт, аз гледам всички стартовете в Световната купа, мисля, че още формата не му е в оптималния вариант. Дано има късмет момчето, защото знаете, че конкуренцията е огромна. И в сноуборда, знаете, също има голям напредък", обяви той.

"Има много стартове дотогава. Каквото покаже ситуацията и психическата настройка на самия ден, това ще очакваме за в бъдеще", добави големият ни скиор пред БНТ. "Алберт Попов за мен трябва да си гони неговото каране, без да си мечтае за някакви такива суперкласирания. Примерно за шестица, десетка, това ще бъде голям успех", завърши той.