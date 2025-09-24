Н ационалният борд по водите ще проведе в сряда първото си заседание. Негов председател е вицепремиерът Атанас Зафиров.

Бордът трябва да координира действията за преодоляване на водната криза в страната и да усилията на всички заинтересовани институции за превенция на евентуални бъдещи кризи.

В борда участват 7 министри - на околната среда и водите, на регионалното развитие и благоустройството, на финансите, на енергетиката, на земеделието и храните, на здравеопазването и на икономиката и индустрията.

Голяма част от кабинета обаче е заедно с премиера Желязков в САЩ като част от българската делегация за срещата на ООН. В състава му влизат и представители от Националното сдружение на общините в Република България, от Българската банка за развитие и от "Български ВиК холдинг" ЕАД.

В двете области - Плевен и Ловеч, с нарушено водоподаване са 89 общини или малко над 260 000 души. До 1 октомври е в сила бедствено положение в Плевен.

Към този момент и 10 села във Варненско са на воден режим, предаде БГНЕС.