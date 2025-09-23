И зложба, посветена на 90-годишнините от рождението на актьорите Васил Стойчев и Виолета Бахчеванова, ще бъде открита на 25 септември в Градската градина пред Народния театър „Иван Вазов“. Тя може да бъде разгледана до 9 октомври.

Семейство

Експозицията представя богат архив от фотографии, документи и спомени от съвместния творчески път на двамата артисти – от първите им роли във ВИТИЗ „Кр. Сарафов“ и Бургаския драматичен театър, до сцената на Народния театър, Театър 199 и многобройни кинопродукции. Тя е организирана от семейството на актьорите в партньорство със Столична община, Народния театър, Българската национална филмотека и НАТФИЗ „Кр. Сарафов“.

Васил Стойчев с роли в Народния театър

Сред включените кадри са творби на водещи театрални и филмови фотографи, а акцентът пада върху големите роли на двамата в българския театър и кино. Включени са снимки от театрални спектакли на фотографите Крум Арсов, Антонина Миланова, Ценко Стефанов, Стойко Кожухаров и Ренета Петрова и от игрални филми на фотографите Светлана Петкова; Станка Цонкова – Уша, Красимир Арабаджиев, Младен Чавдаров, Куна Орлинова, Кръстина Василева, Ст. Костов, Жана Карайорданова, Емил Хвърлев, Румен Йорданов; Крум Костов. Куратор на изложбата – Десислава Стойчева. Дизайн – Тихомир Стоянов.

Събития

Отбелязването на годишнините ще продължи с още събития. На 13 октомври Народният театър ще открие в Арт фоайе „Антракт“ изложба с костюми, афиши и видеоматериали, а през октомври и ноември част от експозицията ще бъде показана в НАТФИЗ. На 22 септември 2025 г. от 13.30 по БНТ1 ще бъде излъчен филмът „Калоян“ с Васил Стойчев в главната роля.

Бахчеванова в спектакли на Народния.

На 29 септември Българска национална филмотека организира безплатни прожекции в кино „Одеон“ на 2 филма - „Таралежите се раждат без бодли“, реж. А. Анжел, с участието на Васил Стойчев, и „Ако те има“, реж. И. Велчев, с участието на Виолета Бахчеванова. В библиотеката на НАТФИЗ „Кр. Сарафов“ ще бъде представен единственият албум със снимки от представления на випуск 1959 г., дарен от семейството на Васил Стойчев и Виолета Бахчеванова.

Година

Двамата актьори са родени в една и съща година - Виолета Бахчеванова на 22 март 1935 г. в София, а Васил Стойчев – на 29 септември в Кюстендил. Техните творчески пътища се пресичат още във ВИТИЗ „Кр. Сарафов” (сега НАТФИЗ „Кр. Сарафов), където те се срещат и изучават „Актьорско майсторство за драматичен театър“ в класа на проф. Филип Филипов (випуск 1954-1959 г.).

С наградата Икар

След завършването заедно работят на сцените на Бургаския драматичен театър „Адриана Будевска“, Народен театър „Иван Вазов“, Театър 199 „Валентин Стойчев“, като гостуват у нас и в чужбина с постановки на тези театри и със свои поетични спектакли. Въпреки многобройните си ангажименти Васил Стойчев и Виолета Бахчеванова успяват да посветят време и на студентите, като преподават „Художествено слово“ през 70-те и 80-те години в НАТФИЗ „Кр. Сарафов“. През 2013 г. двамата заедно получават наградата на Съюза на артистите в България „Икар“ за изключителен принос към българския театър. А през 2015 г. отпечатък от техните длани е поставен на Стената на славата пред Театър 199.

Екатерина Томова