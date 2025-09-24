П ореден екшън с кола в Асеновград.

Млада девойка заби автомобила си в сграда и влетя в магазин.

Инцидентът е станал вчера около 13 ч, съобщиха от полицията. Каскадата се разминала на косъм от трагедия и няма пострадали хора.

Жената е на 20 години. Тя е дала отрицателна проба за алкохол. Униформените на терен са й взели кръвна проба за химичен анализ, пише „Марица“.

Предстои да се изясняват причините за инцидента.

Припомняме, че през последния месец имаше още две подобни ситуации – кола се заби в жилищен блок, а друга влетя в заведение.

