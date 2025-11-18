Т ака очакваните от много родители оценки и за учителите и директорите ще са факт през следващата лятна ваканция. Задължението оценяването работата на преподавателите да се случва веднъж годишно в периода юни-юли, а не както е в момента – през октомври и ноември на четири години, ще бъде разписано в началото на декември.

За целта първо трябва да изтече едномесечният срок за обществено обсъждане на предложените промени в наредбата за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Проектът за изменение на документа бе публикуван в края на октомври в портала за обществени консултации и до момента – 10 дни преди крайния срок, под него не са прикачени никакви становища и коментари. Идеята е с преместването на процеса за след края на учебната година да се осигури спокойствие и намаляване на административната тежест в училищата и детските градини.

Закон

Редакциите на наредбата следват логиката за приетите засега само на първо четене в Народното събрание (НС) промени в Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), предложени от Министерството на образованието и науката (МОН) през лятото.

Именно с тях се залага новият модел на оценяване на труда на педагогическите специалисти да става ежегодно, а не с атестациите на всеки 4 г. Според сега действащата наредба атестацията (за тези, за които предстои такава) трябваше вече да е започнала. За да не се получи обаче ситуация, в която учителите да бъдат атестирани сега, а след приемане на закона да трябва да минават отново през годишна оценка, с предлаганите в момента промени МОН измества периода на оценка за лятото.

След приемане на редакциите в закона наредбата за статута и професионалното развитие на учителите ще бъде отново променена, като думата „атестация“ ще бъде заменена с ежегодна оценка на труда, обясниха от МОН пред „Телеграф“. Оттам посочиха, че се очаква първата оценка на труда на учителите да се случи в края на учебната 2025/26 г.

История

Учителските атестации бяха въведени през 2016 г. с цел постигане на по-високо качество в образованието, но започнаха реално да се осъществяват през 2020/2021 г. Оттогава досега сроковете за тях бяха няколко пъти отлагани.

Първоначално атестации можеха да се провеждат само в училища, където бе минала инспекция. Националният инспекторат по образованието обаче няма капацитет да оцени всички училища в срок, затова и това условие бе премахнато преди година. Около предстоящото им заменяне с ежегодна оценка на труда обаче също има дискусии и се чуват доста мнения относно това дали има наличен капацитет те да се правят всяка година. Сред учителското съсловие има и страхове, че оценяването може да се използва за саморазправи с учители и върху него да влияят и родители с по-високи позиции в обществото.

Притеснения

„Има някои неща, които притесняват учителите, а и мен като синдикалист. Записано е в закона, но кога ще изработят показателите и критериите, по които ще се извършва това оценяване?! Дали ще бъде на база колко деца от моя клас са приети в гимназия или в университет. Да, но аз там не влизам сам. Влизат група учители. Освен това зависи от региона, от мотивацията на децата, от амбицията на родителите. Ние имаме различни етноси в българското училище, колко критерии и показатели трябва да има. Много е трудно разработването им. Аз лично се съмнявам дали оценката за труда на учителя ще води до награди или до уволнение. Затова искам да видя критериите. След време може да се окаже, че няма кой да влезе в класната стая“, коментира пред „Телеграф“ председателят на Синдиката на българските учители (СБУ) Янка Такева.

„Отлагането на атестирането с още една година цели избягване на противоречия в нормативната уредба и постигане на последователност и предвидимост в политиките за професионално развитие на педагогическите специалисти с оглед предстоящи законови изменения. Оценката ще бъде основание както за професионалното израстване на педагогическите специалисти, така и за налагане на корективни мерки при несправяне със задълженията“, мотивират се от МОН.

Предвижда се директорът на всяка образователна институция да определя комисия за управление на качеството. Тя ще се състои от педагогически специалисти от съответното училище или детска градина. Комисията ще организира процеса на самооценяване, ще събира и анализира данни и ще предлага мерки за подобрение, които ще се обсъждат от педагогическия съвет.

