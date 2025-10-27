Р ека Елешница е излязла от коритото си тази сутрин в района на Рилския манастир, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“. Заради преливането движението при км 23 на път III-107 (Рила – Рилски манастир) се осъществява с повишено внимание и съобразена скорост.

Водите на Елешница, която е десен приток на Струма и се спуска от южните склонове на Осоговската планина, са залели част от пътното платно след поройните дъждове в района.

Реката, дълга 59 километра и четвърта по големина приток на Струма, отново напомни колко крехък е балансът между природата и човека в планинските райони.

Властите апелират водачите да бъдат изключително внимателни, тъй като теренът е хлъзгав и съществува риск от нови свлачища и придошли води.