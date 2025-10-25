С тадото с овце на Рилския манастир, което бе заразено с шарка, е избито, съобщиха за „Телеграф“ хора от района, а агенцията по храните (БАБХ) потвърди новината. Обезвредени са 150 овце на 22 и 23 октомври, приключили са мерките по дезинфекция на района. Лоша поличба разчетоха монаси в случката, защото трагедията се разигра четири дни след храмовия празник на свети Иван Рилски в обителта, който е духовен покровител на България.

Цивилни

Междувременно източници от района разкриха, че ситуацията в манастира никак не е добра. Има четирима болни монаси и един поп и няма кой да служи. Вместо духовни лица в обителта ежедневните задължения са поети от цивилни, което не е типично за духовно средище, а Рилският манастир е най-важната светиня в България. Според местните хора заразата на стадото с шарка е дошла от лекомислено отношение, но по-скоро от липса на здрави хора, които да служат в манастира. Най- логичната версия, по която работят и ветеринарите, е, че е дошла от харизано животно, но не е потвърдена. В следващите 30 дни ще се направи задълбочено разследване, казаха от БАБХ.

Кошара

Според местни хора обаче въпреки предупрежденията манастирът не е спрял да приема дарени животни без ушни марки. Също така, вместо даровете да бъдат поставени изолирани в карантинен период, са ги смесвали със стадото и така възможността да го заразят е огромна. Някои от тези овце, агнета и шилета са били дарявани за курбан, други за вълна или мляко, всичко за манастирските нужди.

Зони

От БАБХ обясниха, че в момента се разследва откъде точно е дошло заболяването. Това включва начина на проникване на заразата, като се проследяват всички движения на животни, продукти, хора, фуражи и транспортни средства за период от 30 дни, преди съмнението за зараза.

Ветеринарите потвърдиха, че след съвместни проверки с МВР са установили нелегално придвижване на животни в страната, но не уточниха колко са написаните актове за административно нарушение.

*Автори: Любомир Старидолски, Светлана Трифоновска

Екип на Телеграф