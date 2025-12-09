И скаме, заедно с Министерството на здравеопазването, да видим реалното състояние с ТЕЛК-решенията и личните асистенти, защото там отиват голяма част от средствата, каза социалният министър Борислав Гуцанов пред журналисти. Това стана след като бюджетната комисия одобри проекта на бюджет на Държавното обществено осигуряване на първо четене. Преработеният вариант на бюджета за догодина бе подкрепен с 12 гласа от депутатите на управляващата коалиция, а 8 от опозицията гласуваха против.

„Хората, които реално имат нужда от подкрепа, на мен ми се иска да взимат повече пари. Но хора, които злоупотребяват – това не може да продължава така“, заяви Гуцанов.

В бюджета е включен текст, който дава възможност на медицинските комисии към НОИ да връщат хора със съмнителни ТЕЛК-решения за преосвидетелстване. Това ще се случва, ако по време на досъдебни производства се установят данни, че издадените ТЕЛК-ове са на база фалшиви документи.

„Имаме случаи с документи от несъществуващи лекари и медицински центрове, с фалшиви печати, които уж удостоверяват, че пациентът е с инсулт и лежи на легло от 3 години“, обясни управителят на НОИ Весела Караиванова.

Гуцанов настоява и за промяна на минималните осигурителни доходи. Последното им договаряне между синдикатите и работодателите е от 2016 г. и оттогава те се „захлупват“ от минималната работна заплата. Според него това е част от борбата със сивата икономика, която се оценява на 25%.

В преработения вариант на бюджета на ДОО отпадна увеличението на осигуровките с 2 процентни пункта догодина. В тригодишната бюджетна прогноза обаче се предвижда това да се случи – с един пункт през 2027 г. и с два пункта през 2028 г.

„Винаги съм казвал, че не бива да се вдига данъчно-осигурителната тежест. Това са прогнози, които можем да коментираме, когато видим каква е събираемостта и когато бъде готова пътната карта за стабилизиране на пенсионната система“, уточни Гуцанов.

София Симеонова