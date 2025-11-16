Х артиеният болничен окончателно трябва да отиде в коша през следващата година. Това става ясно от проекта на бюджет на Държавното обществено осигуряване за 2026 г., внесен от правителството в парламента.

Проектът включва промени в Кодекса за социално осигуряване. Предвижда се създаване на специална електронна услуга, посредством която фирмите ще узнават за издадени болнични на служителите си въз основа на данните в Електронния регистър на болничните листове.

Целта на промяната е намаляване на бюрократичната тежест за гражданите. Макар личните лекари и сега да пращат по електронен път болничните в НОИ, те продължават да ги пишат и на хартия, която служителят трябва да представи на работодателя си.

Режим

Запазва се режимът за изплащане на болничните – първите два дни са за сметка на работодателя, от третия ден нататък – за сметка на НОИ. В бюджета на ДОО за обезщетения за временна неработоспособност поради общо заболяване, гледане на болен член от семейството и карантина и нетрудови злополуки са предвидени 736,5 млн. евро. Планирани са обезщетения за над 20 милиона дни при сума средно на ден в размер 36,19 евро.

Към проектобюджета на ДОО вече има две становища – едното на КНСБ, другото на ловците на трюфели.

Трюфели

Събирачите на ценната гъба настояват да се осигуряват за пенсия само по собствено желание.

„Дейността добив и търговия с диворастящи гъби е вид странична дейност с несигурен приход, силно зависима от климатичните особености. Лицата, работещи по трудови договори, както и пенсионери, инвалиди, учащи се нямат необходимото време да обикалят и извършват тази дейност системно и постоянно и в голямата част от сезона за бране на гъби те не успяват да реализират приход, с който да си покрият разходите по заплащане на осигуровките. Затова предлагаме да имат право на избор дали да го правят“, мотивират се ловците на трюфели.

Освен това те настояват да бъдат компенсирани пенсионерите, на които две години незаконно са били удържани всички осигурителни вноски в разрез с решение на Конституционния съд.

София Симеонова