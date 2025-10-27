Т рамвайни линии 20, 21, 22 и 23 спряха да се движат в понеделник сутрин. Причината е в сериозно наводнение по булевард „Асен Йорданов“ преди Шипченски проход в София.

От Център за градска мобилност (ЦМГ) уверяват, че са пуснати автобуси за пътуващите.

Аварийните групи и пожарната работят на място. В София вали силен дъжд, а трафикът от 7.00 часа сутринта е засилен предвид отиващите на училище първа смяна ученици, предаде БГНЕС.

Заместващи автобуси за пътуващите се движат по маршрут: автостанция „Изток“ -„Подуяне“, депо „Искър“ към „Гео Милев“.

Получен е сигнал за завиряване в участъка между Пасарел и Панчарево, съобщи междувременно директорът на Столичния инспекторат Николай Неделков. „В този участък няма изградени дъждоприемни шахти, а нивото на асфалта е по-ниско, което е довело до събиране на вода. След като бъдат отстранени останалите проблеми в града, екипите ще бъдат насочени и там“, уточни Неделков.

Екипи на „Аварийна помощ и превенция“ към Столична община работят по отстраняване на завиряванията на бул. „Асен Йорданов“, преди кръстовището с бул. „Шипченски проход“, посочи директорът на инспектората. По думите му екипите са работили през цялата нощ на всички критични точки в града. „Имаме информация за завиряване в участъка на бул. „Шипченски проход“, където временно е спряно движението на трамваите. При отстраняване на проблема движението ще бъде възстановено“, уточни Неделков, цитиран от БТА.

Той допълни, че затруднения е имало и на бул. „Никола Мушанов“, където екипите са предприели необходимите действия за отводняване на участъка.

По думите му прогнозата за днес е за спиране на валежите, което ще облекчи работата на екипите. Шахтите се почистват по график, но при нужда се предприемат и извънредни действия. При обилни валежи падналите листа временно запушват решетките и това води до завиряване, уточни директорът на инспектората. Той допълни, че екипите на „Аварийна помощ и превенция“ реагират своевременно и почистват шахтите на място.