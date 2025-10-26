О бщина Благоевград поставя начало на инициативата „Съвременни будители“.

Тя ще замени традиционното полагане на цветя с поднасяне на книга – символ на знание, вдъхновение и духовност. Всеки гражданин може да поднесе книга, която да обогати и вдъхнови друг човек.

Събитието ще се състои на 1 ноември (събота) от 11:00 ч. пред паметника на Константин и Димитър Миладинови на площад „Георги Измирлиев“, който е пред сградата на двата университета и Регионална библиотека "Димитър Талев".

Ще бъде обособено специално място за събиране на книгите, а желаещите могат да поднесат и цветя. Събраните книги ще бъдат дарени на Общностния център за уязвими групи – Благоевград, и други организации, които ще ги използват за образователни инициативи с деца и възрастни.

Целта е да се придаде нов смисъл на ритуала в памет на народните будители, като се насърчи инвестицията в знание вместо в цветя.

Владимир Симеонов