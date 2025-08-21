С лед разгорещени дебати депутатите от парламентарната комисия по околна среда приеха 11-степенен план за справяне с кризата с безводието. Предложението на управляващото мнозинство и „ДПС-Ново начало“ бе прието с 12 гласа „за“, един народен представител се обяви „против“, трима гласуваха „въздържал се“, предаде NOVA.

Заседанието беше извънредно, поискано от председателя на ДПС Ново начало Делян Пеевски, и беше свикано от председателя на Народното събрание Наталия Киселова. Членовете на комисията приеха да задължат Министерския съвет в срок до 2 седмици да сформира Национален борд по водите с цел координирани действия за преодоляване на водната криза през 2025 г. и координация на усилията на всички заинтересовани институции за превенция на евентуални бъдещи кризи.

Националният борд ще да включва представители на Министерство на околната среда и водите (МОСВ), Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), Министерството на финансите (МФ), Министерството на енергетиката (МЕ), Министерството на земеделието и храните (МЗХ), Министерство на здравеопазването (МЗ), Министерство на икономиката и индустрията (МИИ), Национално сдружение на общините на Република България (НСОРБ) и Българска банка за развитие (ББР).