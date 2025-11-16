Н яма основание областният управител Стефан Арсов да върне решението за новите цени за паркиране в София, а и да го направи, Общинският съвет отново ще го гласува. Това заяви пред „Телеграф“ кметът на София Васил Терзиев. „Телеграф“ потърси Арсов за коментар, но до редакционното приключване на броя, той не пожела да отговори на въпроса ни.

Терзиев заяви още, че цените не са пипани повече от десетилетие и направеното не е било обявено като преизчисляване на досегашните такси. От КЗП пък поискаха Столичната община и Центърът за градска мобилност да предоставят документи и доказателства, които да удостоверят наличието на обективни икономически фактори за увеличението.

КЗП се самосезира заради по-скъпото паркиране в София

Според тях тази стъпка е в нарушение на разпоредбите на Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ), а именно, че в периода на двойно обозначаване на цените (от 8 август 2025 г. до 8 август 2026 г.) търговците трябва да формират цените си добросъвестно, като всяко увеличение следва да бъде обосновано от обективни икономически фактори. Кметът Терзиев заяви, че към момента още нищо не е постъпило като искане при него.

Лавина

Лавина от недоволство предизвика увеличението, което влиза в сила от януари. В социалните мрежи завря от гневни коментари и искания първо да се направят паркинги, да се подобрят пътищата, а след това да се вдигат цените и да се разширяват зоните за почасово паркиране. Появиха се и бланки за изразяване на несъгласие с готвените промени и призиви да се излезе на протест.

Вдигнаха цените на Синя и Зелена зона в София!

Други коментираха, че повишението на цените е нормално, тъй като в нито една друга европейска столица няма толкова ниска такса за паркиране, а трети заявиха, че целта на новите такси е да редуцират трафика, най-вече в центъра на града. Първият протест е от място, където години наред искаха да се въведе зелена зона, сега обаче са размислили и затова на 20 ноември ще покажат недоволството си в Студентски град.

Разнобой

С темата се заиграха и общински съветници. „На фона на това, което се случва като мащабна реформа, бих казал, че хейтът е доста малко. Нито една реформа не е широко приета от всички. В случая говорим за доста сериозно разширение на зоните. Целта е да се вкара ред в паркирането в града“, заяви Борис Бонев и добави, че ще бъдат освободени 500 места в режим на „служебен абонамент“.

Председателят на комисията по транспорт и пътна безопасност в СОС пък заяви, че има възможност промените в наредбата да не влязат в сила. „В момента тече 14-дневен срок, в който решението на СОС може да бъде обжалвано. Също така наредбата може да бъде върната за преразглеждане от областния управител по законосъобразност. А по целесъобразност може да бъде оспорена в съда“, обясни той и добави, че всеки засегнат гражданин може я да обжалва.

Владимир Христовски