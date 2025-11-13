Ш ок и ужас за столичните шофьори! СОС прие двойното поскъпване на Синя и Зелена зона. Решението беше прието с 35 гласа „за”, 12 общински съветници бяха „против”, а шестима се въздържаха. Предложението беше на кмета Васил Терзиев и групата на „Продължаваме промяната – Демократична България“.

Според поправките, един час престой в Синя зона ще струва 2 евро, а в Зелена зона– 1 евро.

Работното време за Синя зона вече ще бъде от 9 сутринта до 21 часа вечерта, включително в неделя и празничните дни. Присъединяването в Зелената зона на квартали като част от „Студентски град”, „Банишора”, „Редута”, „Гео Милев”, „Изгрев” и „Изток” ще става поетапно.

Годишният стикер за местните жители също скача рязко – 150 евро за синя зона и 100 евро за зелена.

СЛЕД НАКАЗАТЕЛНИЯ ПАРКИНГ: Ще поскъпне ли и синята зона в София?

Ако обаче имате втора кола, таксата ще е удвоена – 300 евро за синя и 200 евро за зелена зона. Те няма да имат право на винетен стикер за трети автомобил

ЧЕРВЕНАТА ЗОНА: 5 лв. на час за нощно паркиране в София!

С приетите предложения се разширяват и зоните – мярка, която ще започне постепенно от 2026 г.

Увеличаване на паркоместата в платена зона от 33 000 на 88 000.

Част от зелената зона става синя – в кварталите „Иван Вазов”, „Яворов”, „Лозенец”, както и около Руски паметник и пл. „Македония” - от 5 януари 2026 г.

Синята зона в неделя и празнични дни ще е от 9 до 21 ч.

Зелената зона няма да работи в неделя и празнични дни.

Студентите ще могат да си вадят винетен стикер за „Студентски град” с настоящ адрес.

Въвежда се Жълта (уикенд) зона в Банкя. Хората с постоянен адрес там трябва да си извадят стикери, които са безплатни. Цената за нея ще бъде 0.50 евро на час.

Служебни абонаменти - 800 евро за синя зона и 500 евро за зелена. Те се ограничават до максимум 10% от всички паркоместа в конкретната подзона.

При електрическите автомобили паркирането ще е безплатно в първите 3 часа с изпращане на SMS, който няма да се таксува, а всеки следващ започнат час ще трябва да се заплаща в зависимост от зоните. Тази мярка влиза в сила от 1 януари 2027 г.

Табелите по улиците ще бъдат оборудвани с QR код или линк с алтернативни канали за плащане, различни от SMS - Sofia Plus, сайта на ЦГМ и т.н.

Времето за паркиране в синя зона се увеличава от 2 на 3 часа. Времето за паркиране в зелена зона остава 4 часа. Хартиените талони отпадат от средата на 2026. Вече няма да да е възможно да паркираш с SMS, а после с хартиен талон.

Поставянето на скоба за неправилно паркиране ще ни струва 30 евро. Ако „паяк” вдигне колата ни, ще дължим 75 евро.

Има и добра новина, която е, че засега поне не се предвижда обособяване на червена зона.

Владимир Христовски