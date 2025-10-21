Ф ирма „Корект фактор” ЕООД, която попадна в разследването на европрокуратата за схема със злоупотреба с обществената поръчка за ремонт за 3 млн. лева в ОП „Чистота”, иска нова поръчка в Пловдив – този път за строеж на детска градина в район „Северен” с прогнозна цена 6,6 млн. лева без ДДС или близо за 8 млн. лева с включен данък.

Оферти за изграждане на детско заведение до кръстовището на ул. „Победа” и бул. „България” са подали още пет фирми. В забавачката ще има 4 групи с общо 72 деца или по 18 деца в група, сградата е проектирана на два етажа с физкултурно – музикален салон и се финансира по държавната програма. Проектът беше подготвен в предишния мандат, когато кмет на район "Северен" беше Стоян Алексиев, с перспективата за прием на 100 деца.

Проектът, който ще бъде поверен на Корект фактор ЕООД за детската градина е подготвен в мандата на предишния кмет на район "Северен" в Пловдив Стоян Алексиев.

Фирма „Корект фактор” е посочила в офертата си най-висока цена – 6 584 960 лева без ДДС или 7,9 млн. лева с данък. Цените на останалите петима участници, са по-ниски, но тръжната комисия прецени, че „Корект фактор” е предложила най-изгодни условия и я излъчи за изпълнител. За сравнение, фирма „Запрянови – 03” е подала оферта за 5,5 млн. лева, „Инфинит енерджи” – за 6 милиона, „Еко Хидро 90” – за 5,9 млн.лева.

Решението за избор на изпълнител е подписано от кмета на район „Северен” Венцислава Любенова. Тя е възложител на поръчката. Потърсена на мобилния път няколко пъти от репортера на „Марица”, не се отзова. Мирослав Милушев, чието име е дадено за контакт по обществената поръчка, заяви, че в момента тече срокът за обжалване.Управителят на фирма "Запрянови - 03" Вакрил Запрянов каза за „Марица”, че ще обжалват резултатите заради фрапиращата разлика между ценовите оферти от един милион лева.

В тръжната документация е записано, че икономически най-изгодната оферта в настоящата процедура се определя въз основа на критерия посочен в чл.70, ал. 2, т. 1 от ЗОП – „най-ниска цена“. „При провеждане на процедурата не са вземани решения в нарушения на ЗОП и/или интересите на възложителя. Мотивите на оценителната комисия са изцяло възприети в настоящото решение и са основание за неговото издаване”, посочва в мотивите си Венцислава Любенова. В тръжната комисия са включени Любомир Равелов – външен експерт, Петър Фурнаджиев - главен специалист „Контрол по строителството“ в район „Северен“, Елена Тилева – главен юрисконсулт в същата районна администрация.

Всички шест оферти са разгледани и анализирани в протокола, посочени са и мотивите за отпадане от класацията. Така, още на входно ниво фирма „ Мауербрюдер” ЕООД е отстранена от участието в търга поради това, че не е декриптирала заявлението и офертата си до посочените в обявлението дата и час за тяхното отваряне. „Инфинит енерджи” не е представила технологична последователност по организацията на строителството. „В предложението липсва ясно разграничаване на реда на изпълнение на дейностите, условията за започване на всяка отделна работа и обвързването им в обща технологична последователност, приложима за конкретния строеж. Например: по отношение на изграждането на ограда, която в документа е поставена след раздели за инсталации и довършителни работи. От друга страна, изграждането й е предвидено още във втория месец от строителството. Това несъответствие показва, че представеното предложение не отчита организационните зависимости между работите”, изтъква се в протокола.

Най-ниската оферта на „Запрянови –03” не е приета с мотив, че „ предложението не отговаря на поставените от възложителя изисквания за начина на организиране на работата.

