Н АСА публикува невероятни изображения на междузвезден обект, прелитащ през нашата Слънчева система, което поражда много теории за неговия произход.

Въпреки че повечето учени са стигнали до заключението, че мистериозният обект е комета, ровърът Perseverance на НАСА на повърхността на Марс изпрати снимки, показващи нещо, което изглежда като масивна цилиндрична форма.

Звездобройци в социалните мрежи споделиха цветно подсилени изображения на обекта, наречен 3I/ATLAS, които показват междузвездния посетител със зелено сияние, докато преминава покрай Марс и се приближава към слънцето.

object going through our solar system just passed over mars ..

the say it's round ... like a ufo ...



Meanwhile, have claimed that the global silence surrounding 3I/ATLAS adds proof that governments are covering up what they know about the alleged craft. pic.twitter.com/BPGch6q231 — rick (@rickdiebold1111) October 6, 2025

Астрофизикът от Харвард Ави Льоб, който е убеден, че обектът може да е извънземен кораб или сонда , анализира снимките на марсохода Perseverance, като изчисли разстоянието, скоростта и настройките на камерата.

Според първоначалното си проучване, Льоб не е бил убеден, че 3I/ATLAS всъщност е масивен цилиндричен обект, отбелязвайки, че странната форма може да е трик на камерата на марсохода, която разтяга формата му. Той обясни, че видимият цилиндър от „Navcam“ на марсохода вероятно е причинен от това, че камерата е натрупала стотици изображения на 3I/ATLAS за период от около 10 минути, което го прави да изглежда по-скоро като дънер, отколкото като топка.